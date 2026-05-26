Análisis por departamento

La "doble carga" de malnutrición infantil también golpea a la provincia de Santa Fe

Un estudio de la UBA revela que el sobrepeso y el retraso en el crecimiento conviven en las infancias más vulnerables del país. El análisis pormenorizado expone alarmantes inequidades territoriales que se reflejan de forma directa en los departamentos de la bota santafesina.