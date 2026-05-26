Con proyectos en ambas cámaras del Congreso

Los motivos del Gobierno para derogar el etiquetado frontal en alimentos

La norma había sido sancionada en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos, usando los ya clásicos octógonos negros. También regula la publicidad para productos dirigidos a menores. El oficialismo sostiene que el sistema no sirve, es confuso y perjudica la comercialización. Avanzan en un proyecto para unificar criterios con países del Mercosur.