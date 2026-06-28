La Universidad Nacional del Litoral (UNL) volvió a ubicarse entre las instituciones argentinas con mejor desempeño en el Ranking Mundial QS 2026, uno de los indicadores internacionales de educación superior más reconocidos a nivel global. Aunque el informe muestra una caída generalizada de las universidades argentinas, la casa de estudios santafesina es una de las 16 universidades del país que figuran entre las 1500 del ranking QS, con un total de seis entre las primeras 1000.
Ranking QS ¿Cuáles son las 16 universidades argentinas mejor posicionadas?
El ranking QS refleja un escenario complicado para las universidades argentinas, con la UBA destacándose como la única en el top 100 mundial. La UNL figura entre las 16 universidades argentinas mejor posicionadas.
Una vez más, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó su liderazgo regional en esta medición elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS): ocupó el primer puesto de América Latina en 11 de los últimos 12 años, con la única excepción del 2024, cuando fue superada por la Universidad de São Paulo (USP), de Brasil.
El top 5 nacional se completa con tres universidades privadas: la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad Austral comparten el puesto 530, seguidas por la Universidad de Palermo (en el rango 781-790).
Todas estas instituciones perdieron posiciones con respecto al año pasado, al igual que la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), la Universidad de Belgrano (UB), la Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Qué se evalúa
El ranking evalúa más de 1.500 universidades de todo el mundo a partir de indicadores vinculados con la reputación académica, el prestigio entre empleadores, la producción científica, las redes internacionales de investigación, la inserción laboral de los graduados y la sostenibilidad, entre otros aspectos.
El informe de QS mostró un escenario de retroceso para gran parte del sistema universitario argentino. De las 16 universidades del país incluidas en el ranking mundial, 9 descendieron posiciones, mientras que otras mantuvieron desempeños similares a los del año anterior..
La excepción volvió a ser la Universidad de Buenos Aires (UBA), que conservó el puesto 84 a nivel global y se mantuvo como la única institución argentina y latinoamericana dentro del top 100 mundial. Mientras, solo una, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) logró mejorar su ubicación.
A nivel regional, el estudio también reflejó una tendencia desfavorable: de las universidades latinoamericanas previamente clasificadas, más de la mitad perdió posiciones frente al avance de instituciones de Asia y otros sistemas universitarios emergentes. Especialistas atribuyen parte de esta situación a las dificultades de financiamiento y a las limitaciones para sostener la investigación científica y la internacionalización, dos de los indicadores clave que evalúa QS.
Los puestos
La Argentina sigue teniendo el cuarto sistema de educación superior con mayor representación regional, con 16 universidades clasificadas en la edición 2027, en la que el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) hizo su debut y se situó en el rango 1201-1400. A la UBA (puesto 84) le sigue la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la única otra universidad argentina que se sitúa entre las 500 mejores. Descendió del puesto 458 al 474.
La Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina (UCA) compartieron la tercera posición nacional en el puesto 530, tras haber retrocedido respecto de la edición anterior, cuando ocuparon los lugares 519 y 517, respectivamente.
La Universidad de San Andrés (Udesa), la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se mantuvieron en el rango 1001-1200. A ese mismo tramo descendieron la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Belgrano (UB), que en la edición anterior se ubicaban entre el 951 y el 1000.
Por su parte, la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) se mantuvo en el 1201-1400 y otras tres -la del Litoral (UNL), la del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen) y la Tecnológica Nacional (UTN)- cayeron desde el anteúltimo rango (1201-1400) al último nivel de la clasificación, por debajo de 1400.