Frente a otras urgencias

Solo el 5% de los argentinos considera a la educación como el principal problema del país

En Argentina, la educación se ubica en el 7mo. lugar dentro del ranking de los principales problemas del país, por detrás de temas como economía, política, desempleo, inseguridad, entre otros. Especialistas consultados por Argentinos por la Educación advierten, no obstante, que la escuela sigue siendo vista como una herramienta clave para el progreso social.