A nivel nacional

Incertidumbre vocacional: más de la mitad de los adolescentes no sabe de qué trabajará en el futuro

Un informe de Argentinos por la Educación, basado en los resultados de las pruebas Pisa 2022, revela que el 52% de los estudiantes argentinos de 15 años no puede proyectar su ocupación adulta. La cifra creció 30 puntos en cuatro años y expone fuertes brechas socioeconómicas.