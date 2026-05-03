Aportes de Marcelo Maina

Transformación digital y microcredenciales: “La universidad debe pensar hacia dónde ir”

El especialista en educación digital analizó los desafíos que enfrentan las universidades ante la irrupción de la inteligencia artificial y el avance de nuevas formas de certificación. Durante su paso por Santa Fe, planteó que la transformación digital exige decisiones estratégicas.