Un equipo de la UNL quedó primero a nivel nacional en el Rally de Innovación
Diseñó un dispositivo innovador para detectar fugas de agua y ganó un premio nacional. Conformaron un grupo interdisciplinario y representaron a la universidad y al interior del país "con orgullo", sostienen.
El equipo ganador estuvo compuesto por estudiantes de distintas carreras y facultades. Foto: Gentileza
El talento y la creatividad de estudiantes santafesinos volvieron a destacarse en una competencia internacional. El equipo "Marelik y sus persas", integrado por estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), obtuvo el primer puesto a nivel nacional en la categoría "Innovación" del Rally Latinoamericano de Innovación 2025, y representó a la Argentina en la instancia internacional.
El evento se desarrolló el pasado fin de semana durante 28 horas corridas en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich-UNL), donde los participantes, agrupados en equipos interdisciplinarios, tuvieron que elegir y resolver uno de los desafíos planteados por la organización. Este año participaron en total más de 12.000 estudiantes pertenecientes a 184 sedes de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua.
"El Rally Latinoamericano de Innovación es una competencia internacional que se realiza en simultáneo en distintos países desde 2014. En cada sede, los equipos deben seleccionar y resolver uno de los desafíos propuestos en apenas 28 horas", explicó Matías Gerard, coordinador del evento en la sede Santa Fe.
Según destacó, "este año hubo 9 desafíos que involucraban problemáticas propias de Latinoamérica, desde reciclado textil hasta apoyo emocional para niños migrantes o detección de fugas de agua". Además, subrayó la magnitud del encuentro: "En nuestra sede participaron 53 estudiantes de distintas facultades de la UNL, además de la UTN y la Universidad Católica de Santa Fe. La competencia fue muy intensa y surgieron muchas ideas interesantes".
Durante 28 horas seguidas, los estudiantes trabajaron por grupos para resolver distintos planteos con creatividad e innovación. Foto: Gentileza
De Santa Fe al mundo
El equipo "Marelik y sus persas", campeón nacional en Innovación, estuvo integrado por Valentín Alderete, Mateo Dayub, Juan Manuel Jurado Kokoyaczuk, Santiago Scalzo y Emanuel Savat (Ingeniería en Inteligencia Artificial - Fich); Constanza Conde, Alma Ferraris y Milagros Viera (Ingeniería Ambiental - Fich), y Julia Weiner (Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual - Fadu).
Su proyecto, llamado "Hykue", propone una solución de mantenimiento predictivo para redes de agua potable, capaz de detectar fugas y prevenir fallas mediante inteligencia artificial y tecnología subacuática. "Nosotros elegimos trabajar sobre la fuga de agua potable, un problema que afecta a muchas ciudades de Latinoamérica, incluida Santa Fe. En la ciudad, por ejemplo, solo se hace un control real en el caño madre. Luego, en los barrios, las fugas se detectan solo cuando los vecinos hacen una denuncia", dijo el estudiante Valentín Alderete, en representación del grupo.
"Propusimos un dispositivo que, mediante sonares, funcione como un submarino que navegue dentro de los caños y detecte las fugas. Utilizamos un algoritmo de machine learning que procesa las señales para identificar grietas, ranuras o pérdidas, incluso aquellas que no son visibles a simple vista".
Además, destacó que su sistema no solo serviría para detectar fallas graves, sino también para prevenir problemas mayores. "El dispositivo también detecta fisuras pequeñas, que aún no son graves pero que podrían transformarse en fugas importantes con el tiempo", dijo.
"Quisimos darle una impronta latinoamericana, especialmente del sur de América", explicó Alderete. "En esa búsqueda de identidad encontramos esta palabra -Hykue- que además se relaciona directamente con la problemática que queríamos abordar".
Por la complejidad técnica y la originalidad del enfoque, el proyecto fue seleccionado como el mejor del país en su categoría, lo que le valió competir con los equipos ganadores de otras naciones. "Si bien los tres primeros lugares los obtuvieron estudiantes de otros países, igualmente haber llegado a la instancia nacional es un logro importante", celebró Gerard. Y añadió: "Más allá de la competencia, lo más valioso del Rally es el aprendizaje colectivo y la colaboración entre disciplinas".
Innovar con impacto
Con el entusiasmo todavía a flor de piel, Alderete resumió el espíritu del encuentro: "Todos coincidimos en que fue una experiencia muy, muy linda. El rally nos permitió conformar un equipo interdisciplinario. Fue enriquecedor ver cómo cada uno aportaba desde su mirada. Aunque algunos estábamos en la misma carrera, cada cual tenía más interés o conocimiento en diferentes temas, y eso nos llevó a asumir distintos roles durante el proceso creativo y de resolución del problema". A la vez que destacó que "la organización fue excelente".
Todos los participantes del Rally en la sede Santa Fe este fin de semana.
"La verdad que el logro nacional nos pone muy contentos, sobre todo porque era la primera vez que participábamos todos en la competencia y no lo teníamos como objetivo. Esto muestra el gran talento humano que hay en la universidad, y cómo se forma a futuros ingenieros, diseñadores y profesionales. Es muy lindo poder ser parte de la UNL. Nos hace sentir orgullosos ser del interior y demostrar que acá también se forman grandes profesionales y personas. No todo sucede en Caba", reflexionó.
En la sede Santa Fe también se destacó el equipo "Las mojarritas", que obtuvo el premio local en la categoría Impacto Social con su propuesta sobre Residuos en playas. Lo integraron estudiantes de Fich, FIQ, Fadu y FCE. El jurado estuvo compuesto por docentes e investigadores de distintas facultades de la UNL y la UTN, y el evento contó con el apoyo del Gobierno provincial, la Municipalidad de Santa Fe y numerosas instituciones.
