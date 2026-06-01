Argentinos por la Educación destacó que Santa Fe consolida una política de alfabetización basada en evidencia y resultados.
Argentinos por la Educación destacó las políticas de Santa Fe en alfabetización
La provincia revela un avance del 22,6% en lectura tras la Evaluación Santafesina, destacando la importancia de publicar resultados para guiar políticas educativas.
La organización valoró la decisión del Gobierno de la Provincia de hacer públicos los resultados de la segunda Evaluación Santafesina de Lectura, que mostró un crecimiento del 22,6 % en la cantidad de estudiantes que alcanzan los niveles más altos de desempeño.
“Ahora tenemos un norte, una orientación que mejora la política educativa a partir de números y datos demostrables”, afirmó Agustina Lenzi, representante de Argentinos por la Educación.
En el marco del Plan de Alfabetización Santafesino Raíz, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, presentaron este lunes en Rosario los resultados de la segunda Evaluación Santafesina de Lectura, realizada en octubre de 2025 a estudiantes de segundo grado de escuelas públicas y privadas de toda la provincia.
La evaluación alcanzó a 49.000 alumnos, equivalente al 97 % de la matrícula provincial de segundo grado, y confirmó una mejora significativa en los aprendizajes.
Según los resultados, la cantidad de estudiantes que alcanzan los niveles más altos del semáforo lector creció un 22,6 % respecto de la medición realizada en 2024, mientras que los niveles críticos descendieron un 10,3 %. Además, los alumnos incrementaron en un 16,4 % la cantidad de palabras correctamente leídas por minuto, al pasar de un promedio de 43,2 palabras en 2024 a 50,3 en 2025.
En la presentación estuvo Agustina Lenzi, representante de Argentinos por la Educación, quien destacó especialmente el valor de que la provincia publique los resultados y los utilice para orientar las decisiones de política educativa.
“Que una provincia muestre sus resultados no es algo habitual. Por eso valoramos especialmente este paso que da Santa Fe, porque permite contar con información concreta para orientar las decisiones y mejorar los aprendizajes”, señaló.
Lenzi remarcó que los datos obtenidos a través del Plan Raíz permiten construir una referencia clara para medir avances y corregir estrategias: “Ahora tenemos un norte, una orientación para mejorar la política educativa a partir de números y datos demostrables. Eso es valioso porque permite verificar avances y tomar mejores decisiones”, afirmó.
La representante de la organización sostuvo además que los resultados santafesinos muestran que es posible mejorar los aprendizajes en plazos relativamente breves cuando existe una política sostenida y focalizada. “Este plan demuestra que en el corto plazo se pueden mejorar los aprendizajes. Ojalá otras provincias también publiquen sus datos y avancen en el mismo sentido”, agregó.
La asistencia, una variable decisiva
Entre los datos más relevantes de la evaluación también se destacó la relación directa entre asistencia escolar y desempeño lector. Los estudiantes que registraron menos de 20 faltas durante el ciclo lectivo alcanzaron un 36,8 % de nivel esperado de lectura, mientras que entre quienes superaron las 20 inasistencias ese porcentaje descendió al 22,85 %.
A la inversa, los niveles críticos de desempeño casi se duplican entre los alumnos con mayor ausentismo: representan el 25,99 % entre quienes faltaron menos de 20 días y ascienden al 46,96 % entre quienes acumularon más de 20 inasistencias.
Para Lenzi, contar con este tipo de información resulta fundamental para comprender qué factores influyen en los aprendizajes y para diseñar intervenciones más efectivas desde el sistema educativo.
Un reconocimiento a la política santafesina
Al referirse al trabajo desarrollado por Santa Fe en materia de alfabetización, Lenzi recordó que Argentinos por la Educación ya había distinguido a la Provincia por sus políticas orientadas a fortalecer la comprensión lectora.
“El año pasado entregamos un reconocimiento a Santa Fe por su política de comprensión lectora. Esta evaluación representa un nuevo paso dentro de una estrategia que muestra continuidad, planificación y seguimiento”, expresó.
Actualmente, el Plan de Alfabetización Santafesino Raíz alcanza a 162.000 estudiantes de primero, segundo y tercer grado; involucra a 9.900 docentes en procesos de capacitación; llega a 1.700 establecimientos educativos; y permitió distribuir 374.000 libros durante 2025, superando los 900.000 ejemplares entregados desde el inicio del programa en 2024.
Finalmente, Lenzi subrayó que la publicación de resultados educativos depende de una decisión política de cada jurisdicción. “No existe una obligación legal de difundir estos datos. Por eso es tan valioso lo que está haciendo hoy Santa Fe, porque fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y el debate público sobre educación”, concluyó.