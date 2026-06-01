El Gobierno provincial presentó este lunes en Rosario, los resultados de la segunda evaluación de lectura -el marco del Plan de Alfabetización Santafesino "Raíz"- que mostraron una mejora en los aprendizajes de los alumnos santafesinos de 2do grado. La cantidad de escolares del nivel crítico de desempeño descendió, mientras que aumentaron los chicos que leen de manera fluida en la provincia.
Plan Raíz en Santa Fe: "El nivel crítico de lectura bajó 10,3% y los chicos que leen bien aumentaron 22,6%”
Las autoridades provinciales presentaron su “rendición de cuentas” en la implementación del plan de alfabetización, aunque advirtieron que aún persisten desafíos vinculados al ausentismo estudiantil. Los chicos con más de 20 faltas exhibieron peores resultados de lectura, afirmaron.
Durante la exposición, realizada en la Gobernación en Rosario -con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro-, el ministro de Educación, José Goity, destacó que los indicadores muestran una mejora con respecto a la medición anterior. “El primer resultado arroja esta fotografía que queremos compartir. El nivel crítico bajó un 10,3%; los estudiantes que estaban en transición disminuyeron un 5,5%; y aquellos que leen bien o muy bien aumentaron un 22,6%”, precisó.
El segundo test de lectura se realizó en octubre de 2025 a estudiantes de 2do grado de escuelas públicas y privadas de toda la provincia. El relevamiento alcanzó a cerca de 49.000 alumnos, con una cobertura del 97% de la matrícula y del 99,6% de los estudiantes presentes el día de la prueba.
El funcionario recordó que la provincia había definido el panorama de la alfabetización como una "catástrofe" educativa, cuando había tomado el primero de los test en 2024. “Sigue siendo una situación crítica y difícil, pero hay que empezar a transitar el camino de la mejora”, afirmó este lunes, al hacer esta "instancia de rendición de cuentas", según definió.
Mostró, asimismo, porcentajes de avances en cuanto al perfil lector de los chicos en la variación de las dos evaluaciones (2025 vs 2024). Según los datos, bajó un 22,9% la cantidad de alumnos “prelectores” (que no saben leer), un 7,1% el perfil "principiante 1” y un 5,5% el “principiante 2” (los que necesitan acompañamiento para alcanzar niveles aceptables). Mientras que subió un 16,9% los de nivel intermedio (aceptable) y un 48,3% los que leen fluido (nivel óptimo de lectura).
Más cerca de los estándares internacionales
Otro de los datos destacados por Goity fue el incremento en la cantidad promedio de palabras leídas correctamente por minuto. Según informó, el promedio provincial pasó de 43,2 palabras en 2024 a 50,3 en 2025. "El estándar internacional es de 55 palabras por minuto, por lo que estamos muy cerca de alcanzarlo. Nos falta, pero es un dato muy importante", señaló.
Cabe recordar que la evaluación santafesina se realiza mediante un sistema externo de validación que incluye grabaciones de lectura de pseudopalabras, palabras y textos. El ministro informó que todo se sube a “una plataforma de Brasil” y que los audios fueron analizados por evaluadores capacitados a través de un sistema de pasantías de las universidades nacionales de Rosario y del Litoral, siguiendo estándares internacionales.
Impacto de la asistencia a clases y de las tutorías
Uno de los cruces de datos que más preocupación generó en las autoridades fue el vínculo entre ausentismo y desempeño lector. Según explicó el ministro, los alumnos con menos de 20 inasistencias registraron niveles significativamente mejores de lectura que aquellos con trayectorias escolares más discontinuas.
El gráfico del “semáforo lector” reveló que los alumnos con menos de 20 inasistencias presentaron un 26% de nivel crítico de lectura, mientras que aquellos que tuvieron más de 20 faltas, exhibieron el doble de criticidad: 46,96%.
“Esto demuestra que la escuela importa, que la escuela hace la diferencia. Cuando un chico no va a la escuela, no aprende”, sostuvo Goity. Y agregó: "Es muy importante que defendamos cada día de clase con uñas y dientes, porque es cuando los chicos están en la escuela que aprenden".
El ministro también destacó los resultados del programa de apoyo implementado para estudiantes con mayores dificultades lectoras a través de tutorías personalizadas en las escuelas. "Cuando uno trabaja con los chicos, los chicos aprenden. Sobre 11.505 estudiantes, el 83% mejoró la cantidad de palabras leídas correctamente y el 59% logró subir de nivel", remarcó, tras destacar que “esto es sólo una foto, no la película completa. Estamos avanzando en la mejora de ese desafío, pero queda mucho trabajo por hacer”.
Pullaro: “Es una política de Estado”
Para cerrar, el gobernador Pullaro, consideró que los resultados de la evaluación de lectura ratifican que la provincia está "transitando el camino correcto" en materia de alfabetización. Destacó que el Plan Raíz nació a partir de un diagnóstico preocupante sobre los aprendizajes. "Veíamos que en la provincia de Santa Fe se destinaban realmente muchos recursos al sistema educativo, pero indudablemente eso no tenía los resultados que nosotros esperábamos", señaló.
En ese marco, valoró la apropiación que hicieron los docentes del programa y afirmó que "el Plan Raíz empezó a dejar de ser una política de un gobierno para transformarse en una política de Estado". También dijo que el impacto de la estrategia alfabetizadora se verá con mayor fuerza en los próximos años y que la provincia tiene que “poner sus recursos en ir a buscar a aquellos chicos que tienen más de 20 faltas”.
Durante la presentación también compartieron sus experiencias dos docentes que trabajan con el Plan Raíz. Por un lado, Jorgelina Rodríguez, vicedirectora de la Escuela Nº 1399 de Roldán, explicó que en 2025 contaban con dos docentes de apoyo que acompañaban a 30 estudiantes con dificultades en lectura, mientras que este año el grupo se redujo a solo 4 niños. "No significa una pérdida, sino un avance y que nuestros niños están aprendiendo en las aulas", afirmó. Por su parte, Sonia Crica, docente de la Escuela Nº 1322 de Rosario, dijo que "cuando un niño aprende a leer es el momento más significativo para los docentes".