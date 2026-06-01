Goity presentó resultados

Plan Raíz en Santa Fe: "El nivel crítico de lectura bajó 10,3% y los chicos que leen bien aumentaron 22,6%”

Las autoridades provinciales presentaron su “rendición de cuentas” en la implementación del plan de alfabetización, aunque advirtieron que aún persisten desafíos vinculados al ausentismo estudiantil. Los chicos con más de 20 faltas exhibieron peores resultados de lectura, afirmaron.