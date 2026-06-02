Las universidades argentinas volvieron a mostrar señales de retroceso en los principales rankings internacionales de educación superior. La tendencia, que atraviesa a prácticamente todo el sistema universitario nacional, quedó reflejada también en la última edición del elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR).
Caída de todas las universidades argentinas en ranking global: la UNL también perdió posiciones
El descenso en el ranking internacional CWUR refleja la situación que atraviesa a todo el sistema universitario público. Vinculan el fenómeno con el desfinanciamiento, la caída de la inversión en ciencia y las dificultades para retener investigadores.
En ese listado, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) registró una caída de 46 puestos, pasando del lugar 1.693 en 2025 al 1.739 en 2026. El dato se suma a un escenario de preocupación compartido por rectores, docentes e investigadores, quienes advierten sobre el impacto que tiene el deterioro presupuestario sobre la producción científica y la calidad académica.
El CWUR evalúa a más de 21.000 instituciones de educación superior en todo el mundo y elabora una clasificación de las 2.000 mejores. Uno de los aspectos más relevantes para las universidades argentinas es que el 40% de la puntuación está vinculada al desempeño en investigación, un indicador que en los últimos años se vio afectado por la reducción de recursos destinados a la ciencia y la tecnología.
La situación de la UNL no es un caso aislado. Todas las universidades argentinas incluidas en las mediciones internacionales sufrieron retrocesos de diversa magnitud. La Universidad de Buenos Aires (UBA) -que continúa siendo la mejor posicionada del país-, cayó del lugar 409 al 423 en el CWUR.
Consultada la rectora de la UNL, Laura Tarabella, indicó: “Soy bastante cautelosa con relación a los rankings; hay que analizarlos con mucho cuidado, porque a veces también nos posicionan de manera distinta”.
Y agregó: “Lo que sí es claro es que, de los últimos años a la fecha, hay un retiro del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el sostenimiento de las universidades nacionales y de la ciencia argentina en particular. Y lo que nosotros justamente queremos es que se detenga y que los presupuestos puedan ser acordes para el desarrollo de las funciones sustantivas de ciencia, enseñanza, extensión, vinculación y transferencia tecnológica”.
Entre las instituciones más afectadas aparece la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que perdió 105 posiciones en el ranking CWUR, una de las caídas más pronunciadas registradas por una universidad argentina. También retrocedieron la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
De esta manera, este año aparecen solamente 7 universidades argentinas en la lista del Center for World University Rankings, mientras que en 2024 habían sido 8 universidades nacionales, y en 2021 eran 10.
“El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos”, sostuvo Nadim Mahassen, presidente del Center for World University Rankings. Y agregó: “Las universidades argentinas enfrentan dificultades para ofrecer educación de alta calidad, atraer y retener talento y producir investigación de calidad a gran escala”.
Las primeras mundiales y de Latinoamérica
El informe también revela que la excelencia académica global permanece altamente concentrada en términos geográficos y financieros, con un dominio compartido exclusivamente por Estados Unidos (80% de las instituciones líderes) y el Reino Unido (20%).
El ranking latinoamericano es encabezado por la Universidad de São Paulo (Brasil), en el puesto 119 a nivel global. Luego siguen la Universidad Nacional Autónoma de México (puesto 287), la Universidad Federal de Río de Janeiro (346), la Universidad Estadual de Campinas (379) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (421).
Criterios de evaluación
El ranking CWUR se distingue por utilizar una metodología basada exclusivamente en datos objetivos y cuantificables, sin recurrir a encuestas de percepción ni a información aportada por las propias universidades. La evaluación contempla 7 indicadores agrupados en cuatro grandes áreas: educación, empleabilidad, profesorado e investigación.
Los dos primeros factores tienen un peso decisivo en la clasificación final. La educación representa el 25% de la puntuación y mide el éxito académico de los graduados a partir de la obtención de reconocimientos internacionales de prestigio. La empleabilidad, también con un peso del 25%, evalúa la inserción laboral de los egresados considerando cuántos de ellos alcanzaron cargos ejecutivos de alto nivel en las principales empresas del mundo.
El desempeño del cuerpo docente explica otro 10% de la puntuación. Este indicador analiza la cantidad de profesores que recibieron premios académicos internacionales mientras formaban parte de la institución, como una forma de medir la calidad de la enseñanza y la producción de conocimiento.
La investigación es el componente más importante del ranking, ya que concentra el 40% de la valoración total. Este apartado se divide en cuatro indicadores equivalentes: cantidad de publicaciones científicas, presencia en revistas de excelencia, influencia de los trabajos publicados y nivel de citación por parte de otros investigadores. En conjunto, estos criterios buscan reflejar tanto el volumen como el impacto de la producción científica de cada universidad.
Para elaborar la clasificación, el CWUR recopila información de 23 áreas del conocimiento que abarcan desde las ciencias agrarias y la medicina hasta las humanidades y las artes. Con esos datos construye una puntuación final en una escala de 0 a 100, donde la universidad con mejor desempeño obtiene la calificación máxima y el resto se distribuye según una curva estadística. En este esquema, los indicadores vinculados a la investigación adquieren una relevancia central, por lo que cualquier retroceso en la producción científica suele tener un impacto directo en la posición de las universidades dentro del ranking.
Otros rankings
El panorama también quedó reflejado en el ranking Times Higher Education para América Latina. Allí ninguna universidad argentina logró ubicarse entre las 50 mejores de la región. La UNL quedó ubicada en la franja superior al puesto 151, mientras que otras instituciones nacionales también perdieron terreno frente a universidades de Brasil, Chile, Colombia y México.
Ranking Center for World University Rankings (CWUR).
|Puesto Mundial
|Percentil
|Institución
|Ubicación
|Puesto Nacional
|Calidad de Educación
|Empleabilidad
|Profesorado
|Investigación
|Puntaje
|1
|Top 0.1%
|Harvard University
|EE. UU.
|1
|1
|1
|1
|1
|100
|2
|Top 0.1%
|Massachusetts Institute of Technology
|EE. UU.
|2
|4
|12
|2
|12
|96.8
|3
|Top 0.1%
|Stanford University
|EE. UU.
|3
|10
|4
|3
|3
|95.2
|4
|Top 0.1%
|University of Cambridge
|Reino Unido
|1
|2
|26
|4
|14
|94.1
|5
|Top 0.1%
|University of Oxford
|Reino Unido
|2
|7
|28
|9
|5
|93.3
|6
|Top 0.1%
|Princeton University
|EE. UU.
|4
|5
|15
|8
|89
|92.7
|7
|Top 0.1%
|University of Pennsylvania
|EE. UU.
|5
|16
|7
|30
|13
|92.1
|8
|Top 0.1%
|Columbia University
|EE. UU.
|6
|12
|14
|10
|17
|91.6
|9
|Top 0.1%
|Yale University
|EE. UU.
|7
|6
|31
|15
|22
|91.2
|10
|Top 0.1%
|University of Chicago
|EE. UU.
|8
|8
|16
|21
|54
|90.8
|11
|Top 0.1%
|California Institute of Technology
|EE. UU.
|9
|3
|96
|6
|103
|90.5
|12
|Top 0.1%
|University of California, Berkeley
|EE. UU.
|10
|9
|57
|5
|24
|90.2
|13
|Top 0.1%
|University of Tokyo
|Japón
|1
|41
|6
|124
|38
|89.9
|14
|Top 0.1%
|Cornell University
|EE. UU.
|11
|15
|32
|17
|25
|89.6
|15
|Top 0.1%
|Northwestern University
|EE. UU.
|12
|100
|17
|35
|34
|89.3
|16
|Top 0.1%
|University of Michigan, Ann Arbor
|EE. UU.
|13
|33
|40
|60
|9
|89.1
|17
|Top 0.1%
|University of California, Los Angeles
|EE. UU.
|14
|32
|67
|18
|20
|88.9
|18
|Top 0.1%
|Johns Hopkins University
|EE. UU.
|15
|27
|204
|22
|8
|88.7
|19
|Top 0.1%
|University College London
|Reino Unido
|3
|36
|690
|14
|6
|88.5
|20
|Top 0.1%
|PSL University
|Francia
|1
|19
|30
|126
|80
|88.3
|21
|Top 0.1%
|Duke University
|EE. UU.
|16
|58
|48
|24
|29
|88.1
|22
|Top 0.2%
|University of Illinois at Urbana–Champaign
|EE. UU.
|17
|18
|155
|11
|92
|87.9
|23
|Top 0.2%
|University of Toronto
|Canadá
|1
|196
|157
|20
|4
|87.8
|24
|Top 0.2%
|New York University
|EE. UU.
|18
|39
|49
|32
|49
|87.6
|25
|Top 0.2%
|University of Washington
|EE. UU.
|19
|78
|225
|23
|11
|87.4
|26
|Top 0.2%
|Kyoto University
|Japón
|2
|35
|29
|66
|97
|87.3
|27
|Top 0.2%
|Imperial College London
|Reino Unido
|4
|66
|137
|28
|19
|87.2
|28
|Top 0.2%
|McGill University
|Canadá
|2
|28
|107
|50
|62
|87.0
|29
|Top 0.2%
|University of Wisconsin–Madison
|EE. UU.
|20
|40
|115
|36
|47
|86.9
|30
|Top 0.2%
|Seoul National University
|Corea del Sur
|1
|316
|23
|170
|57
|86.8
|31
|Top 0.2%
|ETH Zurich
|Suiza
|1
|67
|91
|26
|45
|86.6
|32
|Top 0.2%
|Institut Polytechnique de Paris
|Francia
|2
|90
|8
|202
|245
|86.5
|33
|Top 0.2%
|Paris-Saclay University
|Francia
|3
|146
|134
|48
|21
|86.4
|34
|Top 0.2%
|University of California, San Diego
|EE. UU.
|21
|118
|1473
|12
|26
|86.3
|35
|Top 0.2%
|University of Texas at Austin
|EE. UU.
|22
|93
|66
|13
|72
|86.2
|376
|Top 1.9%
|Universidad de Buenos Aires (UBA)
|Argentina
|1
|34
|84
|102
|412
|74.2
|595
|Top 3.0%
|Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
|Argentina
|2
|-
|245
|-
|518
|71.8
|962
|Top 4.9%
|Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
|Argentina
|3
|-
|-
|-
|910
|68.7
|1483
|Top 7.5%
|Universidad Nacional de Rosario (UNR)
|Argentina
|4
|-
|-
|-
|1420
|66.2
|1620
|Top 8.1%
|Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
|Argentina
|5
|-
|-
|-
|1550
|65.7
|1715
|Top 8.6%
|Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
|Argentina
|6
|-
|-
|-
|1645
|65.4
|1790
|Top 9.0%
|Universidad Nacional del Litoral (UNL)
|Argentina
|7
|-
|-
|-
|1720
|65.1
|1865
|Top 9.4%
|Universidad Nacional del Sur (UNS)
|Argentina
|8
|-
|-
|-
|1802
|64.9