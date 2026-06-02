Advierten por el deterioro en investigación

Caída de todas las universidades argentinas en ranking global: la UNL también perdió posiciones

El descenso en el ranking internacional CWUR refleja la situación que atraviesa a todo el sistema universitario público. Vinculan el fenómeno con el desfinanciamiento, la caída de la inversión en ciencia y las dificultades para retener investigadores.