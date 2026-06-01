Nueva convocatoria

“Yo ya me había resignado”: el programa de la UNR que transforma abandonos en graduaciones

La Universidad Nacional de Rosario tiene abierta la inscripción al “rEGRESAR”, una iniciativa destinada a quienes dejaron inconclusos sus estudios universitarios. Detrás de los egresados que ya pasaron por el programa hay historias de esfuerzo, interrupciones, reencuentros y sueños postergados que finalmente pudieron concretarse.