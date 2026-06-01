"Hoy siento que no me falta nada". Después de más de tres décadas entrando y saliendo de la Facultad de Arquitectura, trabajando como guardavidas, formando una familia y postergando una y otra vez las últimas materias, Gonzalo Sosa finalmente logró recibirse. Su historia es una de las 230 que hizo posible el programa “rEGRESAR” de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una iniciativa que busca que estudiantes que abandonaron sus carreras puedan volver a las aulas y alcanzar el título universitario.
“Yo ya me había resignado”: el programa de la UNR que transforma abandonos en graduaciones
La Universidad Nacional de Rosario tiene abierta la inscripción al “rEGRESAR”, una iniciativa destinada a quienes dejaron inconclusos sus estudios universitarios. Detrás de los egresados que ya pasaron por el programa hay historias de esfuerzo, interrupciones, reencuentros y sueños postergados que finalmente pudieron concretarse.
La cuarta convocatoria permanecerá abierta hasta el 7 de junio y está destinada a estudiantes que adeuden hasta el 30% del plan de estudios o tengan pendiente únicamente el trabajo final, tesis o tesina.
Según explicó la secretaria del Área Académica y de Aprendizaje de la UNR, Carina Gerlero, la propuesta está dirigida a quienes avanzaron significativamente en sus carreras pero debieron abandonar por distintas circunstancias.
"El programa rEGRESAR convoca a estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario que cursaron y avanzaron más del 70% de su carrera, pero que por algún motivo tuvieron que discontinuar sus estudios hace al menos tres años. Ahí es donde nosotros pensamos que tenemos que acompañar esas trayectorias inconclusas, recuperar, a partir de las historias de vida de cada estudiante, cómo pueden volver a cursar, volver a rendir y poder egresar", señaló.
La funcionaria destacó que la iniciativa forma parte de una concepción más amplia sobre el rol de la universidad pública. "Asumimos un compromiso con cada una y cada uno de los estudiantes: el de garantizar el derecho a estudiar en la universidad, el derecho a aprender y el derecho a egresar", afirmó.
Acompañamiento personalizado
Uno de los pilares del programa es el sistema de tutorías. Cada participante cuenta con un tutor que acompaña el regreso a la vida universitaria, ayudando tanto en aspectos académicos como en cuestiones administrativas y emocionales.
"Las trayectorias singulares tienen valor porque reflejan un esfuerzo individual, pero también un esfuerzo colectivo. A partir del programa, cada estudiante va a estar acompañado por un tutor o una tutora que trabaja todo lo que implica volver a retomar el contacto con los equipos docentes, los trámites administrativos y también aquellas barreras simbólicas que aparecen cuando alguien se pregunta si puede volver a estudiar después de tantos años", explicó Gerlero.
Además, cada facultad dispone de referentes académicos que colaboran en la reconstrucción de los recorridos educativos para que el regreso se adapte a las necesidades de cada estudiante sin perder calidad formativa.
La experiencia acumulada en los últimos 3 años muestra resultados alentadores. "Más de 230 estudiantes lograron egresar. Muchos debían apenas una, dos o tres materias, otros tenían pendientes trabajos finales o tesinas. Cada egreso es un festejo, nos llena el alma de orgullo y alegría porque significa hacer sentir a cada persona que su paso por la universidad fue y sigue siendo importante", remarcó.
Gonzalo: una deuda pendiente desde 1992
Treinta años después de haber ingresado a la Facultad de Arquitectura, Gonzalo Sosa finalmente pudo cerrar una historia que parecía interminable. Ingresó a Arquitectura en 1992 y, aunque ejercía la profesión desde hacía años gracias a su título de maestro mayor de obras, nunca había logrado completar las últimas materias.
"Soy guardavidas, trabajé toda la vida para financiar la carrera, después formé una familia, llegaron otras responsabilidades. Siempre volvía a la facultad, rendía algunas materias y otra vez me alejaba", contó, quien también es docente de secundario desde hace 15 años.
La pandemia lo encontró intentando terminar. Entonces apareció la posibilidad de sumarse al rEGRESAR. "Un amigo que trabajaba en la universidad me habló del programa. Después de tantos años cuesta muchísimo volver. No son solamente los tiempos laborales; aparecen otras responsabilidades, otras preocupaciones. Necesitás que alguien te acompañe", explicó.
El sistema de tutorías fue, según afirmó, la clave para completar el proceso. "Lo más valioso eran las consultas semanales. No te facilitan la materia ni te regalan nada; simplemente hay alguien que te acompaña, te orienta y te ayuda a sostener el vínculo con la facultad. Eso hace toda la diferencia", sostuvo.
La experiencia fue tan significativa que, una vez graduado, decidió convertirse él mismo en tutor del programa. "Ahora soy tutor porque sentí que no podía dejar de ayudar a otros. Conozco la desazón, la falta de energía y las dudas que aparecen cuando pasan tantos años. Trato de transmitirles que sí se puede", señaló.
Recibirse en marzo de 2025 significó cerrar una historia que había comenzado más de tres décadas atrás. "Mi papá es arquitecto y yo decidí que quería serlo también cuando tenía 5 años. Todo el mundo me conocía estudiando Arquitectura. Cuando finalmente obtuve el título sentí una plenitud enorme. No porque el título cambie a la persona, sino porque cierra una etapa que estuvo abierta durante toda una vida. Hoy siento que no me falta nada", reflexionó.
Delia: volver a estudiar a los 75 años
La historia de Delia Gelín demuestra que tampoco existe una edad límite para concretar una meta pendiente. Maestra normal y profesora de Castellano, Literatura y Latín, inició la Licenciatura en Comunicación Social en el año 2000, cuando tenía 50 años. Mientras dirigía escuelas, avanzó lentamente en la carrera.
"Hubo años en los que hacía una sola materia. Recuerdo un año que cursé solamente Inglés. La dirección de una escuela implica una responsabilidad que trasciende el horario laboral y me costaba muchísimo sostener el ritmo", recordó.
Con todas las materias aprobadas, quedó pendiente una tesis sobre nuevas tecnologías. Sin embargo, el paso del tiempo fue alejándola de ese objetivo. "Me había resignado. Pensaba: ¿para qué quiero el título si ya estoy jubilada? La tesis se fue diluyendo y pasaron los años", contó.
La oportunidad reapareció cuando recibió un correo electrónico invitándola a sumarse al rEGRESAR. "Yo tenía miedo de que no me aceptaran. Pensé que era una convocatoria muy general y que, por mi edad, quizás no entraba. Pero me aceptaron y me encontré con personas que me entusiasmaron muchísimo", relató.
Con el acompañamiento de la tutora Marcela Rosales y la dirección académica del profesor Hugo Marengo, reformuló su proyecto y desarrolló una tesina de producción sobre comida, inmigración y comunicación desde una perspectiva semiótica.
El trabajo fue presentado el 1 de agosto del año pasado, cuando tenía 75 años. "Para mí fue una emoción tan grande que nunca imaginé que iba a significar lo que significó. Me volví a entusiasmar, me levantaba temprano para escribir, como hacía cuando estudiaba años atrás. Sentí que volvía a ponerme en órbita", expresó.
La defensa también tuvo un sello personal. Como la investigación giraba en torno a la comida, llevó 7 docenas de empanadas elaboradas por ella misma para compartir durante la presentación. "Me levanté a las cinco de la mañana para hornearlas. Fue una experiencia hermosa", recordó.
"Mi familia estuvo ahí. Mis hijos, mis nietos, amigos de toda la vida. Fue hermoso. Yo ya pensaba que esa historia estaba terminada y descubrí que todavía podía cerrarla", dijo emocionada.
Paula, el sueño de ser médica
"Volver a la universidad después de tantos años fue una decisión que nació del deseo profundo de cerrar una etapa que había quedado pendiente. Abandoné la carrera de Medicina durante 15 años. La vida, con sus desafíos y prioridades, me alejó de ese sueño. Pero siempre estuvo latente en mí la idea de regresar, de demostrarme que podía lograrlo, incluso a los 43 años", contó María Paula Rotela a El Litoral, entre paciente y paciente.
Rotela conoció el programa rEGRESAR a través de las redes sociales y fue como encontrar una oportunidad que no sabía que existía. "Una puerta se abría cuando ya creía que no iba a poder volver. El programa me brindó la posibilidad de retomar los estudios con acompañamiento, orientación y el empuje necesario para volver a creer en mí", dijo. Hoy trabaja en PAMI 1 y en un sanatorio privado de Rosario y está próxima a rendir la residencia en Geriatría.
"rEGRESAR fue fundamental para lograr mi graduación -contó-. Me ayudó a ordenar los pasos, entender cómo continuar y sentirme sostenida en todo momento. El acompañamiento de mi tutora Constanza y del psicólogo Alejandro, de orientación estudiantil, fue clave. No solo me guiaron académicamente, sino que también estuvieron presentes desde lo humano, lo emocional, lo cotidiano. Me hicieron sentir que no estaba sola en este camino".
"Lo más valioso que me deja mi paso por la universidad pública es la convicción de que el acceso a la educación transforma vidas. La universidad no solo me formó como profesional, sino que también me permitió crecer, reconstruirme y cumplir un sueño que había quedado suspendido por muchos años. Gracias a este recorrido, hoy puedo decir con orgullo: ¡lo logré!", cerró Rotela, que hoy es tutora del programa y tiene 12 estudiantes camino a recibirse.