Una paciente de Venado Tuerto logró acceder a una cirugía de altísima complejidad en un hospital de Córdoba, luego de la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia Federal local. La intervención fue necesaria a raíz de una patología oncológica poco frecuente y requirió la utilización de una tecnología específica para garantizar la oxigenación durante el procedimiento.
Una paciente santafesina accedió a una innovadora cirugía en Córdoba
La intervención de altísima complejidad requirió el uso de una máquina ECMO. La cobertura fue ordenada mediante una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de Venado Tuerto.
El caso fue explicado por Carola Regis, abogada especialista en derechos de salud, y por María Emilia Vicentín, médica clínica y especialista en medicina del trabajo, quienes brindaron detalles sobre el proceso judicial, la complejidad médica de la práctica y la evolución favorable de la paciente.
Según relató Regis, la mujer “ya se venía atendiendo desde finales del año pasado por un problema grave que le habían descubierto, un tema cancerígeno”, y llegó a ser evaluada por equipos especializados en Córdoba. Allí se determinó la necesidad de una cirugía urgente, de alta complejidad y de muy elevado costo.
Una práctica urgente
La abogada explicó que la prestación requerida no solo implicaba una intervención médica compleja, sino también la provisión de un dispositivo de alto valor económico. “Esto era incalculable, porque el dispositivo que se necesitó tenía muchísimo costo, mayor a 50 millones de pesos en el momento de la cirugía, más allá de los honorarios médicos, gastos sanatoriales y demás”, precisó.
Además, señaló que tampoco podía estimarse con exactitud cuántos días iba a requerirse el uso del equipamiento durante el proceso de recuperación. La paciente contaba con una empresa de medicina prepaga y un plan de alta complejidad, contratado desde hacía más de 20 años, por lo que desde la representación legal entendieron que la cobertura debía ser respetada.
“Tenía un plan antiguo, fue mutando incluso con distintos nombres de la prepaga, pero en su momento adquirió ese plan de alta complejidad y ellos lo tenían que respetar”, remarcó Regis.
Ante la falta de una respuesta favorable por la vía administrativa, el equipo jurídico decidió iniciar una acción de amparo en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, debido a que la paciente reside en la ciudad. El objetivo fue obtener la cobertura integral de la cirugía, la provisión del dispositivo necesario y todos los estudios prequirúrgicos.
La medida cautelar
Regis destacó la rapidez con la que actuó la Justicia ante la urgencia del caso. Según indicó, una vez presentadas las actuaciones y escuchada la parte demandada, el juez resolvió rápidamente mediante una medida cautelar, que permitió avanzar con la intervención.
“Esto fue por una medida cautelar, una sentencia que se obtiene al principio del juicio, pero el juicio todavía está en trámite”, aclaró la abogada. En ese sentido, remarcó que la medida judicial permitió resolver la urgencia, aunque el proceso legal debe continuar hasta una sentencia definitiva.
La cirugía finalmente se realizó y, de acuerdo con lo informado por las profesionales, la paciente atraviesa una excelente recuperación.
Qué es la máquina ECMO
La médica María Emilia Vicentín explicó que la complejidad de la cirugía estuvo dada por la localización de la lesión y por la necesidad de mantener una oxigenación adecuada durante el procedimiento.
“Esta cirugía es compleja porque se usa una máquina que se llama ECMO, una membrana de oxigenación extracorpórea, que permitió al equipo de cirujanos y anestesistas acceder al pulmón con la paciente oxigenada al 100%”, detalló.
La paciente presentaba una imagen en el pulmón izquierdo, más precisamente en el bronquio izquierdo, lo que dificultaba el abordaje mediante técnicas convencionales. Vicentín explicó que el uso de ECMO permitió una técnica más precisa.
“Con este sistema se oxigenó a la paciente durante la intervención y se pudo sacar el tumor del bronquio, que es la conexión de la vía de oxigenación del pulmón con la tráquea”, señaló.
La intervención demandó varias horas y fue realizada en dos tiempos. Vicentín contó que pudo hablar con una de las cirujanas que participó del procedimiento, quien le confirmó que la evolución de la paciente era muy buena.
Una enfermedad poco frecuente
Durante la entrevista también se explicó que la patología de la paciente puede enmarcarse dentro de las enfermedades poco frecuentes. Regis indicó que se trató de “un tumor raro” y que, por ese motivo, se le explicó a la paciente el alcance de la normativa nacional sobre EPOF, a la que también adhiere la provincia de Santa Fe.
La abogada remarcó la importancia de difundir la existencia del registro de pacientes con enfermedades poco frecuentes, ya que muchas veces las personas desconocen que pueden inscribirse y acceder a herramientas de reconocimiento y acompañamiento.
Existe una ley, es positivo inscribir al paciente y la inscripción lleva poco tiempo. No es como tramitar un certificado de discapacidad. Incluso hay personas que tienen una enfermedad poco frecuente y no necesariamente ameritan, al menos por el momento, un certificado de discapacidad”, explicó.
Córdoba, el lugar elegido
Vicentín señaló que la intervención se realizó en Córdoba porque allí se contaba con la experiencia y el equipamiento adecuado para este tipo de procedimiento. “Hay muy pocas máquinas. En Córdoba tenían esa experiencia y creo que era el mejor lugar”, afirmó.
La médica explicó que el sistema ECMO también se utiliza en otras prácticas complejas, como trasplantes pulmonares y cirugías cardiopulmonares, y recordó que se volvió más conocido durante la pandemia de COVID-19.
Otro dato destacado fue que una de las cirujanas que integró el equipo médico cordobés tuvo formación en Venado Tuerto. “Pasó cuatro años con nosotros, por eso tuve la suerte de llamarla para que pudiera contarme sobre la cirugía”, comentó Vicentín.