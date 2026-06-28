En México

Rescataron tigres de Bengala, caballos y otros animales exóticos en un rancho vinculado a un presunto narcotraficante

Las autoridades mexicanas recuperaron decenas de animales durante un operativo realizado en un establecimiento rural presuntamente relacionado con un integrante del crimen organizado. Entre los ejemplares había tigres de Bengala, caballos, ponys, un burro y otras especies que permanecían en cautiverio.