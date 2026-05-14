Con el inicio de la temporada de caza deportiva menor 2026, la provincia de Santa Fe definió los lineamientos y restricciones para esta actividad, buscando equilibrar la tradición con la preservación de las especies.
Arrancó la temporada de caza deportiva en Santa Fe: fechas, especies y controles
Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad de la provincia, detalló fechas, especies habilitadas y regulaciones para garantizar la sustentabilidad de la actividad.
Según explicó Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad, la temporada se habilita en épocas en las que las especies no están en reproducción y se limita la cantidad de ejemplares por cazador.
“La temporada arranca el 1 de mayo y se extiende hasta fines de julio o principios de agosto, dependiendo de la especie. Esto garantiza que no se afecte la reproducción de los animales”, señaló Luciani.
Especies habilitadas y límites de captura
Entre las especies más buscadas se encuentran perdices, liebres y patos. La caza de patos, también llamada caza de anátidos, cuenta con restricciones especiales: solo se permite en los departamentos San Justo, Vera, General Obligado y San Javier.
“Para la caza de pato, habilitamos tres especies: pato sirirí, pato común y pato criollo, con un límite de 12 ejemplares por día por cazador. Para las perdices, el máximo es de 5 piezas por cazador, y para liebres, 2 ejemplares por persona”, detalló Luciani.
En el caso de especies exóticas invasoras como jabalíes o ciervo axis, la provincia habilitó la caza sin límite de cantidad, siempre que se cuente con un permiso escrito del propietario del campo, dado que no existen terrenos públicos disponibles para esta actividad.
Licencias y permisos
Luciani aclaró que los cazadores deben contar con la licencia habilitante, que se obtiene de manera online a través de la página del Ministerio de Ambiente de Santa Fe. La autoridad también recomendó respetar los permisos por escrito al ingresar a campos privados, una medida clave para evitar conflictos legales.
“Al ingresar a un campo privado, siempre recomendamos que haya un permiso escrito por el propietario, porque muchas veces los cazadores ingresan sin autorización”, sostuvo.
La provincia también estableció normas específicas para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, en la caza de patos en lagunas, no se permite el uso de balines de plomo, únicamente proyectiles de téflon o acero, para prevenir contaminación ambiental.
Luciani destacó que estas regulaciones buscan mantener un equilibrio entre la actividad recreativa y la conservación de la fauna. “Habilitamos estas especies y cupos sabiendo que se han realizado estudios biológicos que confirman que las poblaciones se mantienen sostenidas”, indicó.