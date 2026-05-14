#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hasta fines de julio

Arrancó la temporada de caza deportiva en Santa Fe: fechas, especies y controles

Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad de la provincia, detalló fechas, especies habilitadas y regulaciones para garantizar la sustentabilidad de la actividad.

Santa Fe dio inicio a la temporada de caza deportiva menor 2026 con nuevas regulaciones y controles.Santa Fe dio inicio a la temporada de caza deportiva menor 2026 con nuevas regulaciones y controles.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Con el inicio de la temporada de caza deportiva menor 2026, la provincia de Santa Fe definió los lineamientos y restricciones para esta actividad, buscando equilibrar la tradición con la preservación de las especies.

Según explicó Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad, la temporada se habilita en épocas en las que las especies no están en reproducción y se limita la cantidad de ejemplares por cazador.

Mirá tambiénSanta Fe endurece multas por delitos contra la fauna y refuerza su política de conservación

“La temporada arranca el 1 de mayo y se extiende hasta fines de julio o principios de agosto, dependiendo de la especie. Esto garantiza que no se afecte la reproducción de los animales”, señaló Luciani.

Especies habilitadas y límites de captura

Entre las especies más buscadas se encuentran perdices, liebres y patos. La caza de patos, también llamada caza de anátidos, cuenta con restricciones especiales: solo se permite en los departamentos San Justo, Vera, General Obligado y San Javier.

“Para la caza de pato, habilitamos tres especies: pato sirirí, pato común y pato criollo, con un límite de 12 ejemplares por día por cazador. Para las perdices, el máximo es de 5 piezas por cazador, y para liebres, 2 ejemplares por persona”, detalló Luciani.

En el caso de especies exóticas invasoras como jabalíes o ciervo axis, la provincia habilitó la caza sin límite de cantidad, siempre que se cuente con un permiso escrito del propietario del campo, dado que no existen terrenos públicos disponibles para esta actividad.

La provincia definió especies habilitadas y cupos de captura para garantizar la sustentabilidad de la actividad.La provincia definió especies habilitadas y cupos de captura para garantizar la sustentabilidad de la actividad.

Licencias y permisos

Luciani aclaró que los cazadores deben contar con la licencia habilitante, que se obtiene de manera online a través de la página del Ministerio de Ambiente de Santa Fe. La autoridad también recomendó respetar los permisos por escrito al ingresar a campos privados, una medida clave para evitar conflictos legales.

“Al ingresar a un campo privado, siempre recomendamos que haya un permiso escrito por el propietario, porque muchas veces los cazadores ingresan sin autorización”, sostuvo.

Las autoridades remarcaron la importancia de contar con licencias y permisos para la actividad cinegética.Las autoridades remarcaron la importancia de contar con licencias y permisos para la actividad cinegética.

La provincia también estableció normas específicas para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, en la caza de patos en lagunas, no se permite el uso de balines de plomo, únicamente proyectiles de téflon o acero, para prevenir contaminación ambiental.

Luciani destacó que estas regulaciones buscan mantener un equilibrio entre la actividad recreativa y la conservación de la fauna. “Habilitamos estas especies y cupos sabiendo que se han realizado estudios biológicos que confirman que las poblaciones se mantienen sostenidas”, indicó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
San Justo
Vera
General Obligado
San Javier
Medioambiente
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro