Hallazgo

Calamar de Poseidón: científicos descubren una nueva especie oculta durante 70 años

El ejemplar, que fue extraído del estómago de un cachalote y luego conservado en Londres, resultó ser una especie nueva para la ciencia. Ahora, determinaron que pertenece a una especie inédita que fue ubicada entre las diez especies marinas más extraordinarias de 2025.