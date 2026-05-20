Biotecnología

Nacieron 26 pollitos incubados en huevos con cáscaras artificiales impresas en 3D

Veintiséis polluelos nacieron en una estructura impresa en 3D que imita la cáscara de un huevo. La empresa detrás del logro ya había creado ratones con pelaje de mamut y cachorros inspirados en el extinto lobo terrible.