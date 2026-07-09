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Maximiliano Pullaro
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Con goles de Mbappé y Dembélé

Francia venció a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026

Una actuación destacada de Bounou no fue suficiente para frenar a los franceses: el equipo dirigido por Didier Deschamps dominó el partido y, tras un penal fallido, encontró la victoria con dos goles en la segunda mitad del encuentro.

Kylian Mbappé saluda a la audiencia al término del partido. Xinhua.Kylian Mbappé saluda a la audiencia al término del partido. Xinhua.
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Francia le ganó con autoridad a Marruecos por 2 a 0 en el Boston Stadium y es el primer semifinalista del Mundial 2026.

Con los goles de Kylian Mbappé a los 15 minutos del segundo tiempo y Ousmane Dembélé a los 21, Francia no pasó sobresaltos ante el equipo africano y jugará una de las semifinales ante España o Bélgica.

(260709) -- BOSTON, 9 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Kylian Mbappé (d), de Francia, dispara para marcar su anotación durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos, celebrado en el Estadio Boston, en Boston, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026. (Xinhua/Hu Xingyu) (rtg) (da) (ah)Kylian Mbappé (d) dispara para marcar su anotación. Xinhua.

El desarrollo del partido mostró a un conjunto marroquí completamente replegado, con la intención de cerrar espacios y resistir los avances franceses.

La estrategia de los dirigidos por Mohamed Ouahbi dio resultados durante gran parte de la primera mitad, en buena medida gracias a la actuación de Bounou, que respondió con dos intervenciones decisivas en los primeros cuatro minutos ante Kylian Mbappé y Désiré Doué.

Antes de la pausa de hidratación, Francia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador, cuando Noussair Mazraoui cometió una infracción sobre Mbappé dentro del área y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal.

El propio delantero del Real Madrid ejecutó desde los doce pasos, pero Bounou volvió a imponerse y mantuvo el empate tras una muy mala ejecución del goleador.

Francia siguió dominando el juego, aunque sin eficacia: Ousmane Dembélé estuvo cerca con un remate colocado que pasó junto al palo derecho, mientras que Lucas Digne probó desde media distancia y estrelló su disparo en el travesaño antes del descanso.

Segundo tiempo

La diferencia llegó en el complemento cuando a los 60 minutos, Mbappé recibió un pase de Doué y definió con un remate con efecto al palo más alejado para marcar el 1 a 0.

(260709) -- BOSTON, 9 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Ousmane Dembélé, de Francia, festeja su anotación durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Marruecos, celebrado en el Estadio Boston, en Boston, Estados Unidos, el 9 de julio de 2026. (Xinhua/Xu Zijian) (rtg) (da) (ah)Ousmane Dembélé festeja su anotación. Xinhua.

Apenas seis minutos después, el delantero participó en otra acción ofensiva al asistir a Dembélé, quien avanzó desde la medialuna y definió junto al palo izquierdo para establecer el 2 a 0 definitivo.

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Marruecos buscó descontar con un remate de Azzedine Ounahi que controló Mike Maignan y un cabezazo de Neil El Aynaoui que salió apenas desviado, pero no logró modificar el resultado.

Francia cerró la victoria y avanzó a las semifinales del Mundial, en donde tendrá el duro trabajo de medirse ante España de Lamine Yamal o Bélgica de Thibaut Courtois.

Síntesis del partido

Estadio: Boston Stadium.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achfraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine; Ayyoub Bouaddi, Neil Al Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Chemsdine Talbi; Bilal El Khanouss. DT: Mohamed Ouahbi.

Goles en el segundo tiempo: 15m Kylian Mbappé (F); 21m Ousmane Dembélé (F).

Incidencias en el primer tiempo: 28m Yassine Bounou (M), le atajó un penal a Kylian Mbappé (F).

Cambios en el segundo tiempo: 17m Sofyan Amrabat por Bouaddi (M); Soufiane Rahimi por El Khanouss (M); 25m Warren Zaïre-Emery por Koné (F); 29m Gessime Yassine por Diaz (M); Zakaria El Ouahdi por Salah-Eddine (M); 32m Jean-Philippe Mateta por Mbappé (F); Bradley Barcola por Doué (F); 40m Amine Sbai por Talbi (M); 42m Malo Gusto por Koundé (F).

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