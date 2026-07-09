Con goles de Mbappé y Dembélé

Francia venció a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026

Una actuación destacada de Bounou no fue suficiente para frenar a los franceses: el equipo dirigido por Didier Deschamps dominó el partido y, tras un penal fallido, encontró la victoria con dos goles en la segunda mitad del encuentro.