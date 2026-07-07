Un trágico episodio ocurrió este martes en el centro de Cañuelas, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, luego de que un hombre de 46 años fuera asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea.
Un muerto y varios detenidos en Buenos Aires tras la victoria de Argentina ante Egipto
En Cañuelas, un hombre habría intentado separar a personas involucradas en una pelea, cuando fue alcanzado por un golpe que le provocó la muerte. En CABA, en tanto, detuvieron a nueve personas por desmanes en la zona del Obelisco.
Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.
De acuerdo con los primeros testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.
Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.
El violento episodio quedó registrado en distintos videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad.
Las imágenes ya forman parte de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.
La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, por el hecho se ordenó la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos.
Nueve detenidos en la ciudad de Buenos Aires
En tanto, al menos nueve personas resultaron detenidas este martes, tras los incidentes registrados en el Obelisco porteño y sus alrededores durante los festejos de los hinchas por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.
Fuentes policiales revelaron que todo se inició cuando un grupo de simpatizantes, visiblemente alcoholizados, comenzó a tirar piedras y botellas contra los efectivos de la Policía de la Ciudad, que realizaban el operativo en el lugar para evitar enfrentamientos.
Asimismo, fuentes oficiales informaron que en la zona se reportaron robos, por lo que los uniformados se había presentado en esa zona del microcentro porteño para controlar la situación.