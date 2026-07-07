La otra cara de los festejos

Un muerto y varios detenidos en Buenos Aires tras la victoria de Argentina ante Egipto

En Cañuelas, un hombre habría intentado separar a personas involucradas en una pelea, cuando fue alcanzado por un golpe que le provocó la muerte. En CABA, en tanto, detuvieron a nueve personas por desmanes en la zona del Obelisco.