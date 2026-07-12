Mundial 2026

Antonela Roccuzzo celebró la clasificación de Argentina a semifinales con un emotivo mensaje en redes sociales

Tras la victoria de la Selección argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió una publicación dedicada al equipo y a Lionel Messi. Su mensaje se sumó a las numerosas muestras de apoyo que acompañaron el pase del conjunto de Lionel Scaloni a la próxima instancia.