La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 no solo desató los festejos de los hinchas dentro y fuera del país.
Antonela Roccuzzo celebró la clasificación de Argentina a semifinales con un emotivo mensaje en redes sociales
Tras la victoria de la Selección argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo compartió una publicación dedicada al equipo y a Lionel Messi. Su mensaje se sumó a las numerosas muestras de apoyo que acompañaron el pase del conjunto de Lionel Scaloni a la próxima instancia.
También tuvo repercusión en las redes sociales, donde Antonela Roccuzzo volvió a expresar públicamente su respaldo al equipo y, en especial, a Lionel Messi, luego del triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en tiempo suplementario.
El mensaje de Antonela tras una nueva victoria de la Selección
Minutos después del encuentro disputado en Kansas City, Antonela Roccuzzo utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una serie de imágenes tomadas durante el partido y celebrar el avance de la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos del certamen.
La rosarina eligió una frase breve, pero significativa: "Un pasito más", acompañada por un corazón celeste, una bandera argentina y referencias visuales al equipo nacional. El mensaje estuvo acompañado por fotografías de Lionel Messi durante el encuentro y por postales de la celebración posterior al triunfo.
No es la primera vez que Roccuzzo utiliza las redes sociales para acompañar el recorrido de la Selección en esta Copa del Mundo. A lo largo del torneo publicó distintos mensajes después de cada victoria, manteniendo una presencia constante durante la campaña del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Días atrás, tras la clasificación frente a Egipto en los octavos de final, había dedicado un sentido reconocimiento a Messi con la frase: "Ya no quedan palabras", además de expresar su apoyo al seleccionado argentino.
Las publicaciones de Antonela suelen generar una amplia repercusión entre los seguidores de la familia Messi y de la Selección. En pocas horas, el nuevo posteo acumuló millones de interacciones y miles de comentarios de usuarios que celebraron el triunfo y destacaron el acompañamiento permanente de la empresaria rosarina durante el Mundial.
Mientras tanto, Messi continúa siendo una de las principales figuras del equipo argentino, que mantiene intacta la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.
Argentina ya piensa en Inglaterra
La victoria frente a Suiza llegó después de un partido exigente. Argentina abrió el marcador con un gol de Alexis Mac Allister, pero el conjunto europeo igualó el encuentro en el segundo tiempo mediante Dan Ndoye y llevó la definición al alargue.
Allí aparecieron Julián Álvarez, con un tanto a los 112 minutos, y Lautaro Martínez, que sentenció el resultado sobre el cierre del encuentro para establecer el 3 a 1 definitivo.
Con ese resultado, el seleccionado nacional se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del Mundial y quedó a dos partidos de intentar conquistar un nuevo título. El próximo compromiso será frente a Inglaterra, en un duelo que se disputará el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará acceder a una nueva final mundialista en un cruce que promete captar la atención del fútbol internacional por la historia deportiva entre ambos seleccionados y por la jerarquía de sus planteles.
Inglaterra llega a esta instancia tras eliminar a Noruega en tiempo suplementario, mientras que Argentina volvió a demostrar capacidad de reacción para resolver un partido complejo frente a Suiza.
En paralelo al trabajo del plantel, las familias de los futbolistas continúan acompañando cada paso desde las tribunas. Antonela Roccuzzo ha estado presente en varios encuentros junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, convirtiéndose en una de las imágenes habituales durante la participación argentina en el torneo.
Sus publicaciones posteriores a cada partido reflejan esa cercanía y funcionan como una ventana de los festejos que se viven fuera del campo de juego.
Con la clasificación asegurada, la expectativa ahora se traslada al duelo frente a Inglaterra. Argentina intentará dar otro paso hacia la final del Mundial 2026, mientras millones de hinchas siguen acompañando al equipo tanto en los estadios como a través de las redes sociales, donde el mensaje de Antonela Roccuzzo volvió a resumir el sentimiento de gran parte del país: todavía queda camino por recorrer y el objetivo sigue siendo levantar una nueva Copa del Mundo.