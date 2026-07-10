Mientras Lionel Messi se concentra de cara al próximo compromiso de la Selección Argentina ante Suiza por el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo sigue pisando fuerte y consolidando su lugar en la elite de la moda internacional.
Antonela Roccuzzo deslumbró junto a Victoria Beckham en un exclusivo evento de moda
La rosarina fue la invitada de honor en la inauguración de "House of Victoria" en Bal Harbour. Los sofisticados looks de ambas y las fotos que demuestran su gran complicidad.
En las últimas horas, la rosarina se convirtió en el centro de todas las miradas al asistir como invitada destacada a la gran inauguración de "House of Victoria", el primer pop-up de la marca de Victoria Beckham en los Estados Unidos.
El exclusivo desembarco de la firma británica tuvo lugar en Bal Harbour Shops, uno de los centros comerciales de lujo más prestigiosos de Miami.
Allí, la ex Spice Girl abrió un espacio único que fusiona sus colecciones de indumentaria de alta costura, accesorios y su exitosa línea de cosmética Victoria Beckham Beauty. Como era de esperarse, Antonela estuvo en primera fila para acompañar a su gran amiga en este importante logro empresarial.
Alta costura, sushi y una velada minimalista
El evento íntimo reunió a selectas celebridades, empresarios del sector y personalidades VIP. Tras recorrer las instalaciones de la boutique, los asistentes disfrutaron de una refinada cena privada a la luz de las velas. La ambientación destacó por una gran mesa de estilo minimalista en tonos claros, vajilla de cristal y un menú donde el sushi fue el gran protagonista de la noche.
A través de sus redes sociales, ambas reflejaron la excelente relación que mantienen. La empresaria argentina compartió un carrusel de imágenes junto a la diseñadora y le dedicó unas cálidas palabras: “Celebrando el nuevo hogar de Victoria Beckham en Miami. ¡Te deseo todo lo mejor!”.
Por su parte, la esposa de David Beckham replicó las postales agradeciendo la presencia de la rosarina en una noche tan especial para su marca.
Duelo de estilos: los looks elegidos
Para la gran cita de la moda, Antonela Roccuzzo apostó por la sofisticación con un elegante vestido de satén en tono verde petróleo, de silueta ceñida y sin mangas, que resaltaba a la perfección su figura. Completó el outfit con sandalias negras de taco alto, una exclusiva minicartera a tono y delicados accesorios dorados.
Victoria Beckham, fiel a la impronta de su propia etiqueta, optó por un diseño monocromático en color champagne, exhibiendo la estética sobria, limpia y elegante que la caracteriza.
Un vínculo que nació en el fútbol
La estrecha relación entre Antonela y Victoria comenzó a forjarse a mediados de 2023, a raíz de la histórica llegada de Lionel Messi al Inter Miami, club del cual David Beckham es copropietario. Lo que empezó como sintonía en los palcos del Chase Stadium se transformó rápidamente en una amistad genuina fuera de las canchas.
En los últimos años, las familias han compartido numerosas celebraciones privadas y salidas en común. Además, este lazo unió el crecimiento de la argentina como embajadora global de marcas de lujo con la consolidación de la británica en la industria de la moda, posicionándolas hoy como una de las duplas más magnéticas e influyentes del jet set de Miami.