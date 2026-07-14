La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, ocurrido durante los festejos por la Selección argentina en la ciudad cordobesa de San Francisco, tuvo un avance clave: los investigadores identificaron al principal sospechoso del crimen.
Crimen durante los festejos de la Selección: un trapero es el principal sospechoso
La Justicia ordenó la detención de Agustín Alexis Guevara, acusado por el homicidio ocurrido durante los festejos de la Selección argentina. La Policía lo busca en Córdoba y Santa Fe.
Se trata de Agustín Alexis Guevara, de 25 años, conocido en el ambiente de la música urbana como “Manay”. La Fiscalía de Feria ordenó su detención por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque hasta el momento el acusado permanece prófugo.
Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo activo para localizarlo, con procedimientos desplegados en distintas zonas de Córdoba y Santa Fe.
Allanamientos y búsqueda
Luego de reunir los primeros elementos de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en domicilios ubicados en San Francisco y en Frontera, localidad santafesina vinculada al entorno del acusado.
Sin embargo, durante los procedimientos Guevara no fue encontrado y la orden de captura continúa vigente.
Los equipos de investigación de ambas provincias trabajan para determinar dónde se encuentra el sospechoso, mientras también se realizan tareas de seguimiento sobre posibles movimientos y contactos.
Quién es “Manay”, el acusado
Además de la causa judicial, el nombre de Guevara tomó relevancia por su actividad como artista de trap dentro de la escena musical local.
Bajo el apodo de “Manay”, participó en la Estudiantina 2025, una tradicional celebración estudiantil realizada en la Plaza Vélez Sarsfield de San Francisco, donde formó parte de la programación como cantante.
Tras conocerse la investigación en su contra, también trascendió que contaba con antecedentes judiciales por robo calificado, abuso de arma de fuego, violación de domicilio y tentativa de robo, según información judicial.
En paralelo a su actividad musical, difundía sus canciones en plataformas como YouTube y Spotify bajo los nombres GuevaraMusic, con letras vinculadas a historias de barrio y experiencias personales.
Cómo ocurrió el asesinato
El crimen ocurrió cerca de las 2.12 durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina en el centro de San Francisco.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los investigadores, el atacante habría aprovechado la concentración de personas para acercarse a Ochonga, dispararle tres veces por la espalda y escapar entre la multitud.
A pesar de la gran cantidad de personas presentes, no se registraron otros heridos.
Debido a la cantidad de gente que ocupaba la zona, una ambulancia no pudo ingresar hasta el lugar. Por ese motivo, efectivos policiales trasladaron al joven en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.
Ochonga era oriundo de Frontera, Santa Fe, aunque tenía domicilio registrado en San Francisco. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque esa línea continúa bajo análisis.