La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, el joven de 20 años que fue baleado durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza en San Francisco, Córdoba, continúa avanzando. La principal hipótesis de la Fiscalía apunta a un presunto ajuste de cuentas y ya hay un sospechoso identificado, que permanece prófugo.
Quién era el joven asesinado durante los festejos por la Selección en Córdoba
El hecho ocurrió en San Francisco durante una noche de celebraciones por el pase del equipo argentino a las semifinales del Mundial 2026. El presunto autor ya fue identificado y es intensamente buscado por la Justicia.
Ochonga era oriundo de Frontera, en la provincia de Santa Fe, aunque tenía domicilio en el barrio San Cayetano de San Francisco, Córdoba.
Según la investigación, había recuperado la libertad el pasado 3 de julio luego de permanecer detenido por causas vinculadas con robos. Al momento del crimen se encontraba cumpliendo una condena bajo el régimen de libertad condicional.
Además, los investigadores determinaron que el joven tenía dos pedidos de captura vigentes cuando fue asesinado, aunque hasta el momento no trascendió a qué causas judiciales correspondían.
La principal hipótesis
Una fuente vinculada a la causa aseguró que "lo estaban esperando a que saliera de la cárcel", una declaración que reforzó la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas y todavía no confirmó oficialmente el móvil del crimen.
Tras conocerse el asesinato, familiares y amigos despidieron a Ochonga a través de las redes sociales y reclamaron que el caso no quede impune. "Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente", escribió uno de sus allegados.
Quién es el sospechoso del homicidio
La Justicia identificó como presunto autor del crimen a A.A.G., un joven de 25 años conocido con el apodo de "Manay". El acusado fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En el marco de la investigación, la Policía realizó allanamientos en los barrios Parque y La Florida, en San Francisco, y también en distintos domicilios de la localidad santafesina de Frontera. Durante uno de los procedimientos se secuestró un elemento considerado de interés para la causa, aunque el sospechoso no fue localizado.
Cómo ocurrió el crimen
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor aprovechó la multitud que celebraba la clasificación de la Selección argentina para acercarse a Ochonga y efectuarle tres disparos por la espalda a corta distancia. Luego escapó entre las personas que se encontraban en el lugar y no se registraron otros heridos.
El ataque ocurrió alrededor de las 2:12 de la madrugada en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de San Francisco.
Debido a la gran cantidad de personas que ocupaban la zona, una ambulancia no pudo ingresar hasta el lugar. Por ese motivo, efectivos policiales trasladaron al joven en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.