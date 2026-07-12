Concepción del Uruguay

Festejo mundialista al borde de la tragedia: se desplomó la estructura de un bar en Entre Ríos

Ocurrió en pleno centro de la localidad entrerriana tras el triunfo de la Selección. Un grupo de hinchas se trepó a una pérgola y provocó el colapso del techo sobre el sector de mesas. El municipio inició un relevamiento técnico.