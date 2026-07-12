Lo que pudo haber terminado en una tragedia tuvo, afortunadamente, un desenlace muy distinto. Una mujer de 28 años resultó con lesiones de escasa consideración luego de caer desde varios metros de altura durante un episodio ocurrido en la madrugada del domingo, en un edificio ubicado sobre San Martín al 7200, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Una mujer cayó de un 3er piso y salvó su vida de manera casi milagrosa
Tras extraviar las llaves de su departamento, la joven buscó acceder a su vivienda por el exterior trepando hasta el balcón. El impacto fue amortiguado por un techo de planta baja, circunstancia que habría evitado consecuencias mucho más graves.
Según trascendió, el hecho se registró alrededor de las 5, cuando una ambulancia del servicio de emergencias 107 trasladó al Hospital José María Cullen a N. C., de 28 años, quien había sufrido una caída de altura.
Ya en el nosocomio, la mujer fue examinada por el médico de guardia, quien diagnosticó un corte en el cuero cabelludo. La lesión requirió la realización de una sutura y, tras permanecer algunas horas en observación, recibió el alta médica durante la mañana del domingo.
La llave
En paralelo, distintas versiones recogidas entre vecinos y personas que se encontraban en el lugar señalan que el accidente se habría producido cuando la joven advirtió que había quedado fuera de su departamento tras extraviar las llaves.
Siempre según esos testimonios, la mujer habría intentado ingresar a la vivienda trepando por la estructura exterior del edificio con la intención de acceder al balcón de su departamento, ubicado presuntamente entre el tercer y el cuarto piso. En esas circunstancias perdió el equilibrio, y cayó sobre el techo de una construcción de planta baja, circunstancia que amortiguó el impacto.
Si bien esa secuencia aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades, el resultado de la caída sorprende por sus escasas consecuencias físicas.
Herida en la cabeza
A pesar de haber precipitado desde una altura considerable, la mujer sufrió únicamente un corte en la cabeza, sin que se informaran lesiones internas ni fracturas de gravedad.
El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribó una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Cullen, donde recibió atención médica.
Las actuaciones policiales fueron realizadas por personal del Destacamento 11 de la Unidad Regional I, que tomó intervención tras el ingreso de la paciente al efector público.
Más allá de las circunstancias que todavía restan esclarecer, el hecho quedó marcado por un desenlace que muchos calificaron como una verdadera fortuna: una caída desde varios metros de altura que, contra todo pronóstico, terminó apenas con una herida cortante y el alta médica pocas horas después.