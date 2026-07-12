Desgracia con suerte

Una mujer cayó de un 3er piso y salvó su vida de manera casi milagrosa

Tras extraviar las llaves de su departamento, la joven buscó acceder a su vivienda por el exterior trepando hasta el balcón. El impacto fue amortiguado por un techo de planta baja, circunstancia que habría evitado consecuencias mucho más graves.