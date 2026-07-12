Insólito

Detuvieron a una mujer acusada de robar un cartel de señalización vial

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de un aviso al 911. La sospechosa, de 42 años, fue interceptada mientras trasladaba el cartel metálico por la zona de Doctor Zavalla y Santiago del Estero. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado a la investigación.