Un hecho poco habitual movilizó durante las últimas horas a efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe, quienes aprehendieron a una mujer de 42 años acusada de sustraer un cartel metálico de señalización vial en la ciudad.
Detuvieron a una mujer acusada de robar un cartel de señalización vial
El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de un aviso al 911. La sospechosa, de 42 años, fue interceptada mientras trasladaba el cartel metálico por la zona de Doctor Zavalla y Santiago del Estero. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado a la investigación.
El procedimiento tuvo su origen a partir de un aviso ingresado a la Central de Emergencias 911, donde se alertó sobre la sustracción de un elemento perteneciente a la señalización pública.
Con el cartel a cuestas
Con los datos aportados, personal policial inició un patrullaje preventivo por la zona hasta que logró localizar a una mujer que se desplazaba transportando un cartel cuyas características coincidían con las informadas en la denuncia.
El hallazgo se produjo en la intersección de Doctor Zavalla y Santiago del Estero, donde los uniformados interceptaron a la sospechosa y verificaron que llevaba consigo el cartel metálico de señalización vial.
Frente a esa situación, los agentes procedieron al secuestro del elemento y a la aprehensión de la mujer, quien fue informada de las actuaciones iniciadas en su contra por el presunto delito de robo.
En sede policial
Posteriormente, la involucrada fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las diligencias procesales de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.
En tanto, el cartel recuperado fue incorporado como elemento secuestrado dentro de la causa y será restituido al área competente una vez concluidas las actuaciones judiciales.