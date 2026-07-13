La indumentaria de la Selección Argentina trasciende lo deportivo y forma parte de la identidad futbolística del país. Cada vez que el conjunto nacional utiliza una camiseta con una fuerte carga histórica, inevitablemente se reavivan recuerdos de partidos inolvidables.
Como en el Mundial de 1986: la Selección Argentina volverá a usar la camiseta azul ante Inglaterra
La AFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la emblemática camiseta azul en el esperado cruce frente a Inglaterra. La elección remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol argentino y revive un símbolo que quedó ligado para siempre al Mundial de México 1986.
Eso volverá a ocurrir en el próximo enfrentamiento ante Inglaterra, cuando el equipo conducido por Lionel Scaloni salga al campo de juego con una versión renovada de la tradicional camiseta azul, un diseño que remite directamente a la que Diego Armando Maradona inmortalizó en el Mundial de 1986.
Un homenaje a una de las camisetas más recordadas del fútbol argentino
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en conjunto con Adidas, presentó oficialmente la nueva camiseta alternativa que utilizará la Selección Argentina frente a Inglaterra.
El diseño recupera el clásico color azul intenso que acompañó al equipo durante el histórico encuentro de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Argentina venció 2 a 1 con los recordados goles de Diego Maradona: la "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.
Aunque la nueva camiseta incorpora materiales y tecnologías actuales, mantiene varios elementos que buscan recrear aquella indumentaria utilizada hace cuatro décadas. Entre ellos se destacan el tono predominante de azul, detalles inspirados en el diseño original y un estilo sobrio que remite a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino.
Desde Adidas explicaron que la propuesta busca rendir homenaje a un capítulo que forma parte de la memoria colectiva de los hinchas argentinos y celebrar uno de los partidos más trascendentes en la historia de la Selección.
La elección del rival también potencia el significado de esta presentación. Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra trasciende el resultado deportivo por el contexto histórico que rodeó al duelo de México 1986 y por la rivalidad futbolística construida desde entonces en los grandes torneos internacionales.
La camiseta ya despertó una fuerte repercusión entre los simpatizantes, tanto en redes sociales como entre los coleccionistas de indumentaria deportiva, que rápidamente destacaron las similitudes con el modelo original utilizado por Maradona.
Un símbolo que atraviesa generaciones
La camiseta azul ocupa un lugar especial dentro del patrimonio futbolístico argentino. A diferencia de la tradicional albiceleste, que identifica al seleccionado en la mayoría de sus presentaciones, esta casaca quedó asociada a un episodio puntual que marcó la historia del deporte.
El partido disputado el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca permanece como uno de los encuentros más recordados de los Mundiales. Argentina eliminó a Inglaterra por 2 a 1 gracias a una actuación histórica de Diego Maradona, quien convirtió dos goles que pasaron a formar parte del patrimonio del fútbol mundial por motivos completamente diferentes.
Uno de ellos fue el polémico tanto convertido con la mano izquierda, conocido desde entonces como "La Mano de Dios". Apenas unos minutos después, el capitán argentino protagonizó una extraordinaria corrida desde la mitad de la cancha, dejando atrás a varios rivales antes de definir frente al arquero Peter Shilton. Ese gol fue elegido en distintas oportunidades como el mejor de la historia de las Copas del Mundo.
Aquella victoria significó mucho más que el pase a las semifinales. Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, el triunfo adquirió un fuerte valor simbólico para gran parte de la sociedad argentina y quedó instalado como uno de los momentos deportivos más importantes del siglo XX.
Con el paso de los años, la camiseta azul se transformó en un objeto de culto. Las versiones originales utilizadas durante el Mundial de México alcanzaron valores millonarios en subastas internacionales y continúan siendo una de las piezas más buscadas por coleccionistas de todo el mundo.
La nueva versión presentada por Adidas busca recuperar ese legado desde una mirada contemporánea. Mantiene la esencia del diseño histórico, pero incorpora la tecnología utilizada actualmente en la confección de indumentaria de alto rendimiento, con tejidos más livianos y sistemas que favorecen la transpiración durante la competencia.
Para el plantel dirigido por Lionel Scaloni, vestir esa camiseta también representa un reconocimiento a una generación que dejó una marca imborrable en la historia del fútbol argentino. La actual Selección, campeona del mundo en Qatar 2022 y consolidada como una de las principales potencias del fútbol internacional, suma así un nuevo vínculo con una de las páginas más recordadas de la Albiceleste.
Más allá del resultado que pueda obtener frente a Inglaterra, la utilización de esta camiseta convierte al partido en un acontecimiento especial para los hinchas. La indumentaria no solo remite a un triunfo histórico, sino que también simboliza una parte de la identidad futbolística argentina, capaz de unir distintas generaciones alrededor de un mismo recuerdo.