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Como en el Mundial de 1986: la Selección Argentina volverá a usar la camiseta azul ante Inglaterra

La AFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a vestir la emblemática camiseta azul en el esperado cruce frente a Inglaterra. La elección remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol argentino y revive un símbolo que quedó ligado para siempre al Mundial de México 1986.