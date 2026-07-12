Después de más de un mes de competencia, el Mundial 2026 ingresará en su etapa más esperada. Francia y España serán los encargados de abrir las semifinales en un duelo que enfrentará a dos de las principales potencias del fútbol europeo.
Francia vs España: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026
Las selecciones de Francia y España se enfrentarán este martes por un lugar en la final de la Copa del Mundo. El encuentro reunirá a dos de los equipos de mejor rendimiento del torneo y abrirá la instancia decisiva del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El partido se disputará este martes 14 de julio en el estadio de Dallas, en Arlington (Texas), y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo.
Dos candidatos que llegan en gran nivel
El seleccionado francés accedió a las semifinales luego de una campaña sólida tanto en la fase de grupos como en las rondas eliminatorias.
El equipo dirigido por Didier Deschamps volvió a mostrar equilibrio entre defensa y ataque, con un funcionamiento que le permitió superar a sus rivales sin recibir goles en los cruces de eliminación directa.
Uno de los principales referentes del conjunto galo es Kylian Mbappé, quien llega entre los máximos goleadores del torneo y como una de las grandes figuras de la Copa del Mundo. Junto a él, futbolistas como Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni y William Saliba conforman la base de un plantel que busca volver a una final mundialista.
España, por su parte, atraviesa un presente igualmente destacado. El equipo conducido por Luis de la Fuente consolidó una identidad basada en la posesión del balón, la presión alta y el protagonismo ofensivo, características que ya había mostrado en los últimos torneos internacionales y que volvió a exhibir durante este Mundial.
La selección española dejó en el camino a Bélgica en los cuartos de final y anteriormente había eliminado a Portugal en una de las series más exigentes del campeonato. En ese recorrido se destacaron jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz y Mikel Merino, quienes aportaron desequilibrio y volumen de juego para sostener la candidatura del conjunto ibérico.
El enfrentamiento también tendrá un condimento especial por el historial reciente entre ambos seleccionados. España fue el único equipo que logró derrotar a Francia en los últimos grandes torneos internacionales, un antecedente que agrega expectativa a un partido en el que ambos llegan con argumentos para pelear por el pase a la final.
Horario, estadio y lo que está en juego
El encuentro se disputará el martes 14 de julio en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas. El inicio está previsto para las 15 (hora local), lo que equivale a las 17 en Argentina y otros países del Cono Sur.
El ganador obtendrá el primer boleto para la final del Mundial 2026, donde enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para el miércoles 15 de julio en Atlanta.
Las semifinales de esta edición presentan una particularidad histórica: los cuatro equipos clasificados —Argentina, Francia, España e Inglaterra— fueron considerados candidatos al título desde el inicio del torneo y todos cuentan con una rica tradición futbolística.
Además, es una de las pocas ocasiones en que la definición reúne exclusivamente a selecciones campeonas del mundo o habituales protagonistas de las instancias decisivas.
En Francia, la expectativa pasa por volver a disputar una final mundialista y conseguir un nuevo título tras la consagración en Rusia 2018. España, en cambio, intentará regresar a una final por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó la única Copa del Mundo de su historia.
Más allá de los nombres propios, el partido enfrentará dos estilos de juego diferentes. Mientras Francia suele apostar por la velocidad de sus atacantes y la contundencia en las transiciones, España prioriza el control del balón y la elaboración colectiva. Ese contraste convierte al duelo en uno de los más atractivos del certamen.