Primer finalista

Francia vs España: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Las selecciones de Francia y España se enfrentarán este martes por un lugar en la final de la Copa del Mundo. El encuentro reunirá a dos de los equipos de mejor rendimiento del torneo y abrirá la instancia decisiva del certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.