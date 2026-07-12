Lionel Scaloni destacó la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, aunque reconoció que el equipo volvió a atravesar un partido muy exigente. Tras el triunfo por 3 a 1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, el entrenador admitió que "la suerte estuvo de nuestro lado".
Scaloni, tras otra clasificación con sufrimiento: "La suerte estuvo de nuestro lado"
El entrenador de la Selección argentina reconoció que Suiza complicó a su equipo y admitió que todavía hay aspectos por corregir. También destacó el valor de alcanzar otra semifinal mundialista.
El técnico valoró especialmente haber alcanzado una nueva semifinal mundialista, pero también señaló que el seleccionado todavía tiene aspectos por mejorar. Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta.
"Hoy sufrimos"
En la conferencia de prensa, Scaloni reconoció que el conjunto suizo presentó muchas dificultades durante gran parte del encuentro. "Hoy sufrimos", resumió el entrenador, quien destacó el despliegue físico del rival.
"Nos pusieron mucha dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones", explicó el director técnico, que además remarcó que Argentina mejoró tras la expulsión del delantero Breel Embolo en la segunda parte.
Autocrítica y satisfacción
El entrenador sostuvo que el equipo logró reaccionar en el momento justo y terminó aprovechando la superioridad numérica para quedarse con el partido en el alargue.
"Hay cosas para mejorar", afirmó Scaloni, aunque también calificó como "histórico" el hecho de alcanzar una nueva semifinal del Mundial y destacó la capacidad del plantel para superar distintos escenarios adversos durante el torneo.
Lo que viene: Inglaterra
Consultado por el próximo rival, Scaloni evitó hacer diferencias y aseguró que cualquier semifinalista representaba una exigencia importante para la Argentina.
"Nos vamos a encontrar con un equipo que juega muy bien y tiene un gran entrenador", señaló sobre Inglaterra. Además, indicó que la prioridad del cuerpo técnico será la recuperación física de los futbolistas antes del compromiso del miércoles.