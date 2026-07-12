Argentina volvió a superar una prueba exigente en el Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni venció 3 a 1 a Suiza en Kansas City, después de disputar el tiempo suplementario, y consiguió el pasaje a las semifinales, donde enfrentará a Inglaterra.
Reviví los goles de Argentina en el triunfo ante Suiza por el Mundial 2026
La Selección derrotó 3 a 1 a Suiza en tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales. Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles argentinos.
Mac Allister abrió el marcador
La Selección golpeó rápidamente. A los 10 minutos del primer tiempo, Lionel Messi ejecutó un córner preciso y Alexis Mac Allister se impuso en el área para conectar un cabezazo que venció al arquero Gregor Kobel y estableció el 1 a 0.
Argentina consiguió la ventaja en el inicio, pero no pudo ampliar la diferencia y Suiza se mantuvo dentro del partido. El conjunto europeo adelantó sus líneas en el complemento y encontró espacios para acercarse al arco de Emiliano Martínez.
Suiza encontró el empate
A los 22 minutos del segundo tiempo, Dan Ndoye apareció para finalizar una ofensiva suiza y convertir el 1 a 1. El gol obligó a la Selección a volver a buscar la ventaja en un encuentro que se encaminó hacia el tiempo suplementario.
El equipo europeo afrontó el tramo final con diez futbolistas por la expulsión de Breel Embolo, pero resistió durante el resto del tiempo reglamentario. Argentina mantuvo el dominio, aunque recién logró quebrar la igualdad en la segunda parte del alargue.
Julián Álvarez destrabó el partido
A los 112 minutos apareció Julián Álvarez. El delantero recibió cerca del área y sacó un remate con efecto que se metió en uno de los ángulos para marcar el 2 a 1. El golazo del cordobés rompió la resistencia suiza cuando la definición por penales comenzaba a acercarse.
Lautaro aseguró la clasificación
Con Suiza adelantada en busca del empate, Argentina aprovechó los espacios y sentenció el encuentro en el tiempo agregado del alargue. Lautaro Martínez apareció en el área y convirtió el 3 a 1 definitivo para asegurar la clasificación de la Scaloneta.