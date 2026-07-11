Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final; la previa y toda la información minuto a minuto

Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse en un Mundial exactamente el mismo día en que el fútbol argentino despidió a Antonio Rattín. El histórico capitán de la Selección, fallecido este sábado a los 89 años, fue una de las figuras del equipo que venció 2 a 0 a los suizos en Sheffield durante la fase de grupos de Inglaterra 1966, resultado que selló la clasificación a los cuartos de final.