La actividad vuelve para la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de las sufridas clasificaciones frente a Cabo Verde y Egipto, el equipo de Lionel Scaloni afronta un nuevo desafío de eliminación directa ante una Suiza que llega fortalecida tras eliminar a Colombia en la definición por penales.
Argentina enfrenta a Suiza por los cuartos de final; la previa y toda la información minuto a minuto
La Selección Argentina buscará este sábado un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza en Kansas City. La Scaloneta intentará dar otro paso hacia el bicampeonato.
Con Lionel Messi como capitán y la base del equipo campeón del mundo nuevamente desde el arranque, la Albiceleste intentará imponer su jerarquía para meterse en las semifinales. Del otro lado estará un seleccionado suizo que ya sabe lo que es complicar a Argentina en los Mundiales y buscará dar otro golpe en la Copa del Mundo.
La información minuto a minuto
Argentina jugará con brazalete negro en homenaje a Antonio Rattín
La FIFA autorizó el pedido de la AFA para que la Selección Argentina luzca un brazalete negro durante el partido frente a Suiza, en homenaje a Antonio Rattín, histórico capitán albiceleste fallecido este sábado a los 89 años. Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio por la muerte del futbolista sudafricano Jayden Adams, quien disputó este Mundial con su selección.
Rattín fue una de las grandes figuras de la Selección en la década del 60 y capitán del equipo que enfrentó a Suiza en el Mundial de Inglaterra 1966. Entre 1959 y 1969 disputó 21 partidos con la camiseta argentina, incluidos dos Mundiales, y quedó en la historia por su recordada expulsión frente a Inglaterra, un episodio que impulsó la posterior creación de las tarjetas amarilla y roja.
Llegó Suiza al estadio
El plantel europeo ya está en el Arrowhead Stadium de Kansas.
En la previa de Argentina, América se une detrás de Messi y la Scaloneta
Miles de hinchas llegaron desde distintos países para acompañar a la Selección antes del duelo con Suiza. La pasión por la Scaloneta volvió a convertir la previa en una fiesta continental.Continuar leyendo →
De Sheffield 1966 a Kansas City 2026: un cruce cargado de historia
Argentina y Suiza vuelven a enfrentarse en un Mundial exactamente el mismo día en que el fútbol argentino despidió a Antonio Rattín. El histórico capitán de la Selección, fallecido este sábado a los 89 años, fue una de las figuras del equipo que venció 2 a 0 a los suizos en Sheffield durante la fase de grupos de Inglaterra 1966, resultado que selló la clasificación a los cuartos de final.
Aquel seleccionado dirigido por Juan Carlos Lorenzo tuvo a Rattín como líder dentro de la cancha. Días más tarde llegaría su recordada expulsión frente a Inglaterra en Wembley, un episodio que marcaría la historia del fútbol y que terminó siendo uno de los antecedentes que impulsaron la creación de las tarjetas amarilla y roja.
Kansas, escenario de una nueva final
El Arrowhead Stadium será el escenario del cruce entre argentinos y suizos. Desde esta instancia todos los partidos son de eliminación directa: si hay empate tras los 90 minutos, habrá alargue y, si persiste la igualdad, definición por penales.
Sin margen para otro susto
Argentina llega a los cuartos después de dos clasificaciones sufridas: necesitó el alargue para eliminar a Cabo Verde y una remontada épica en los últimos 13 minutos para dejar en el camino a Egipto. Frente a Suiza buscará una noche menos dramática.
"Pensás que Messi está mal... y te resuelve el partido"
Fabio Celestini, exfutbolista suizo, resumió el temor que genera el capitán argentino en la previa: "Pensás que Messi está jodido... ¡y lo resuelve!". En Suiza reconocen que el principal desafío será evitar que el rosarino reciba cómodo la pelota.
Semifinal en el horizonte
El ganador de este partido ya conoce cuál será su próximo desafío: enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Noruega e Inglaterra, previsto para el miércoles 15 de julio en Atlanta.
La última selección sudamericana
Con las eliminaciones del resto de los representantes de Conmebol, Argentina quedó como el único equipo sudamericano con vida en el Mundial 2026. La Scaloneta intentará mantener la presencia del continente entre los cuatro mejores.
Argentina nunca perdió con Suiza
El historial favorece claramente a la Albiceleste. En siete enfrentamientos oficiales y amistosos, Argentina suma cinco triunfos y dos empates. En los Mundiales también domina el historial: ganó 2-0 en Inglaterra 1966 y 1-0 en Brasil 2014.