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Lionel Scaloni: “Jugaremos muy parecido al partido pasado”

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Argentina de Fútbol adelantó que no habrá grandes cambios en el equipo titular para el partido contra Suiza.

El representativo argentino se medirá con Suiza este sábado 11 de julio a las 22.El representativo argentino se medirá con Suiza este sábado 11 de julio a las 22.
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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó que no tiene pensado hacer grandes modificaciones en el equipo titular que enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, al comentar que jugaría “muy parecido” al encuentro pasado, aunque “también podría haber algún cambio”.

Mirá tambiénLa posible formación de Argentina para el duelo de cuartos ante Suiza

El director técnico agregó que “los cambios hechos fueron porque el equipo siempre puede mejorar”, para también valorar el ingresó del mediocampista Leandro Paredes y el regreso del volante Alexis Mac Allister al costado izquierdo del mediocampo.

El representativo argentino se medirá con Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 (horario argentino), en el estadio Arrowhead de Kansas City, en Estados Unidos, en búsqueda de clasificar a su segunda semifinal mundialista consecutiva, tras el título en Qatar 2022.

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