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La posible formación de Argentina para el duelo de cuartos ante Suiza

Lionel Scaloni mantiene dos dudas para el partido de este sábado: una en el lateral derecho y otra en el ataque. La Selección buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cuál será el 11 de Argentina contra Egipto?. Foto: Fernando Nicola¿Cuál será el 11 de Argentina contra Egipto?. Foto: Fernando Nicola
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La Selección argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y el entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene dos incógnitas en la formación titular. Las dudas pasan por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi en el ataque.

Con la clasificación conseguida tras la remontada frente a Egipto, el cuerpo técnico apunta a sostener la base del equipo que viene utilizando en la Copa del Mundo, con apenas dos puestos por definir.

Las dudas de Scaloni

En el arco seguirá Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa tendrá confirmados a Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Lisandro Martínez. La única incógnita está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar.

Lionel Scaloni | Argentina-Egipto | Mercedes Benz Stadium Atlanta | Mundial 2026 8vos. Foto: Fernando NicolaLionel Scaloni y sus dudas previo a Egipto. Foto: Fernando Nicola

En la mitad de la cancha no habría modificaciones. Leandro Paredes volvería a ocupar el eje del mediocampo, acompañado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

La otra incógnita está en el ataque

Lionel Messi será nuevamente el líder ofensivo del equipo y llega como uno de los máximos goleadores del Mundial, con ocho tantos, compartiendo la cima de la tabla con el francés Kylian Mbappé.

El interrogante pasa por quién será su acompañante. Lautaro Martínez y Julián Álvarez vuelven a disputar el puesto de centrodelantero, una decisión que Scaloni terminará de definir en las horas previas al encuentro.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 7, 2026 Argentina's Lautaro Martinez and Julian Alvarez celebrate after the match as Argentina qualify for the quarter finals of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis¿Julián o Lautaro? la duda de todos los partidos. Foto: Reuters

El posible equipo

Con las dos dudas aún abiertas, la probable formación de la Selección argentina sería:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Argentina buscará superar a Suiza para meterse nuevamente entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial y continuar la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

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