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El homenaje de la Selección a René Favaloro: el video que conmovió a los hinchas

La pieza audiovisual combina imágenes de la remontada ante Egipto con frases del reconocido médico argentino para destacar el valor del trabajo en equipo y la emoción del triunfo.

Argentina-Egipto | Mercedes Benz Stadium Atlanta | Mundial 2026 8vos. Foto: Fernando NicolaArgentina-Egipto | Mercedes Benz Stadium Atlanta | Mundial 2026 8vos. Foto: Fernando Nicola
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La Selección argentina rindió homenaje al médico René Favaloro con un emotivo video publicado tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, conseguida luego de la victoria por 3-2 sobre Egipto.

El material audiovisual combina imágenes del encuentro con frases del reconocido médico argentino, creador del bypass coronario con el empleo de la vena safena magna.

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Bajo el lema "Si hay un país que sabe de corazón, es Argentina", el video establece un vínculo entre la histórica remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni y el legado de Favaloro.

La histórica remontada

Argentina logró revertir un 2-0 en contra cuando restaban poco más de diez minutos para el final del encuentro. La clasificación llegó gracias a los goles de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien convirtió el tanto del triunfo en el segundo minuto de descuento.

Además, uno de los momentos destacados del partido fue la intervención de Leandro Paredes, que evitó un peligroso contraataque egipcio cuando el marcador estaba igualado 2-2.

El mensaje que emocionó a los hinchas

Durante el video, las imágenes del partido se alternan con declaraciones de archivo de Favaloro. En los momentos más difíciles del encuentro, el médico habla sobre el sufrimiento y explica cómo son los primeros instantes de un infarto agudo.

(260707) -- ATLANTA, 7 julio, 2026 (Xinhua) -- Aficionados de Argentina festejan al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Egipto, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (ah) (ce)La Selección superó a Egipto en un duelo inolvidable y jugará la próxima ronda ante Suiza.

Más adelante, mientras se muestra el inicio de la remontada argentina, se escucha una de sus reflexiones sobre la importancia del trabajo en equipo: "Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo".

El homenaje concluye con escenas de la emoción de Lionel Scaloni y Lionel Messi tras la victoria, acompañadas por otra frase del médico: "Deben entender que yo estoy profundamente emocionado".

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