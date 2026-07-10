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Ciberataque a la AFA: qué decía el correo enviado tras el triunfo de Argentina sobre Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino investiga un acceso no autorizado a sus sistemas luego del envío de un mensaje a periodistas y analiza el alcance del incidente de seguridad.

El hecho se produjo luego del triunfo de Argentina sobre el combinado egipcio en el Mundial 2026.El hecho se produjo luego del triunfo de Argentina sobre el combinado egipcio en el Mundial 2026.
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que fue víctima de un presunto ciberataque luego de la difusión de un correo electrónico con fuertes críticas al arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026, en el que Argentina eliminó a Egipto.

El correo enviado a periodistas

El mensaje, distribuido desde una cuenta vinculada a AFA Medios hacia un grupo de periodistas, afirmaba: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.

Mirá tambiénLa FIFA respondió a las críticas por el arbitraje de Argentina-Egipto

Tras la difusión del correo, desde la AFA aseguraron que el contenido no fue elaborado ni autorizado por su equipo de comunicación y solicitaron a los destinatarios desestimar el mensaje.

La explicación de la AFA

Según indicaron fuentes de la entidad, el envío habría sido consecuencia de un hackeo. Además, señalaron que la información de su base de datos habría sido ofrecida en foros por un grupo de hackers egipcio, que presuntamente accedió a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

AFA gentilezaLa AFA sufrió un hackeo y divulgó mails denunciando al arbitraje ante Egipto.

La AFA informó que detectó un posible envío desde una cuenta institucional y que trabaja para determinar el alcance del acceso no autorizado, además de implementar las medidas de seguridad correspondientes.

El contenido del mensaje

Varios periodistas acreditados confirmaron haber recibido el correo, en el que también se destacaba a la selección de Egipto por su “absoluto honor, pasión y dominio táctico” y se advertía: “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.

El texto también sostenía que Egipto había sido perjudicado por el arbitraje “por apoyar a Palestina” y concluía con la frase: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.

(260707) -- ATLANTA, 7 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Nicolás Otamendi, de Argentina, festeja al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Egipto, celebrado en el Estadio Atlanta, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (Xinhua/Chen Yichen) (ah) (vf)Otamendi festeja al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial ante Egipto.

Reclamos tras el partido

Las expresiones incluidas en el correo coinciden con declaraciones realizadas públicamente por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y el futbolista Mostafa Ziko, quienes cuestionaron el desempeño del árbitro tras el encuentro.

Mientras continúa la investigación sobre el incidente informático, el seleccionado argentino mantiene su preparación para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a una nueva semifinal.

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