La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que fue víctima de un presunto ciberataque luego de la difusión de un correo electrónico con fuertes críticas al arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026, en el que Argentina eliminó a Egipto.
Ciberataque a la AFA: qué decía el correo enviado tras el triunfo de Argentina sobre Egipto
La Asociación del Fútbol Argentino investiga un acceso no autorizado a sus sistemas luego del envío de un mensaje a periodistas y analiza el alcance del incidente de seguridad.
El correo enviado a periodistas
El mensaje, distribuido desde una cuenta vinculada a AFA Medios hacia un grupo de periodistas, afirmaba: “Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas”.
Tras la difusión del correo, desde la AFA aseguraron que el contenido no fue elaborado ni autorizado por su equipo de comunicación y solicitaron a los destinatarios desestimar el mensaje.
La explicación de la AFA
Según indicaron fuentes de la entidad, el envío habría sido consecuencia de un hackeo. Además, señalaron que la información de su base de datos habría sido ofrecida en foros por un grupo de hackers egipcio, que presuntamente accedió a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.
La AFA informó que detectó un posible envío desde una cuenta institucional y que trabaja para determinar el alcance del acceso no autorizado, además de implementar las medidas de seguridad correspondientes.
El contenido del mensaje
Varios periodistas acreditados confirmaron haber recibido el correo, en el que también se destacaba a la selección de Egipto por su “absoluto honor, pasión y dominio táctico” y se advertía: “si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes”.
El texto también sostenía que Egipto había sido perjudicado por el arbitraje “por apoyar a Palestina” y concluía con la frase: “Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”.
Reclamos tras el partido
Las expresiones incluidas en el correo coinciden con declaraciones realizadas públicamente por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, y el futbolista Mostafa Ziko, quienes cuestionaron el desempeño del árbitro tras el encuentro.
Mientras continúa la investigación sobre el incidente informático, el seleccionado argentino mantiene su preparación para enfrentar a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, con el objetivo de avanzar a una nueva semifinal.