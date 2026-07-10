Nicolás Paz, el futbolista más joven de la Selección argentina en el Mundial 2026, aseguró que está viviendo un sueño al disputar por primera vez una Copa del Mundo con la camiseta albiceleste.
La emoción de Nicolás Paz en su primer Mundial: “Es un sueño desde chico”
El mediocampista de 21 años habló sobre su llegada al seleccionado, la influencia de su familia y la experiencia de compartir plantel con Lionel Messi.
El mediocampista de 21 años, nacido en España e hijo del exjugador argentino Pablo Paz, brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA y contó cómo fue su decisión de representar a Argentina, pese a haberse formado en Europa y haber iniciado su carrera en el Real Madrid.
El sueño de jugar con Argentina
“Es un orgullo muy grande, un sueño que tengo desde que era chiquito”, expresó el futbolista del Como de Italia al referirse a su debut mundialista.
Paz explicó que el vínculo con la Selección estuvo presente desde su infancia y destacó el papel de su padre en la construcción de ese sentimiento.
“Mi padre desde chiquito me inculcó la pasión que tiene todo el país, me compraba las camisetas con mi nombre, siempre alentando desde un poco más lejos que los demás”, contó.
Además, remarcó la importancia de la experiencia de Pablo Paz, quien fue jugador de la Selección argentina y disputó un Mundial: “Me ayudó mucho y me enseñó mucho. Que haya jugado en la Selección y un Mundial me lo hace todo un poquito más fácil. Desde chiquito me hizo ver que era posible”.
Su experiencia junto a Messi
El joven mediocampista atraviesa su primera Copa del Mundo dentro de un plantel con grandes figuras y con la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi, en lo que sería el último Mundial del capitán argentino.
“Intento ser consciente, aunque es difícil, porque lo que estoy viviendo es algo que le gustaría a todo el mundo: vivir un Mundial, con la Selección, el último de Leo”, señaló.
Sobre Messi, Paz destacó su importancia dentro del fútbol mundial y aseguró que nadie podrá reemplazarlo: “Es increíble vivirlo con él. Reemplazarlo no, porque es imposible: es el mejor de la historia y nunca va a haber uno como él”.
También agregó que compartir minutos con el astro argentino representa un momento especial: “Es un orgullo compartir plantel con él y algunos minutos, como en los amistosos, un sueño”.
El cariño de los hinchas
Paz también se refirió al apoyo que recibió desde su llegada al seleccionado argentino y reconoció que la respuesta de los hinchas lo sorprendió.
“Me sorprende que tanta gente me ame”, afirmó, aunque aclaró que ese respaldo no lo siente como una presión, sino como una motivación para jugar con mayor confianza.
“Me ayuda muchísimo a estar suelto y con confianza en el campo. Intento devolverles eso”, explicó.
El futbolista ya tuvo participación en el Mundial 2026 durante el partido frente a Jordania y, aunque luego no volvió a ingresar, es uno de los jóvenes más valorados por Lionel Scaloni dentro del plantel argentino.