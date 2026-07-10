Lionel Messi volverá a ser el gran protagonista de la Selección argentina este sábado, cuando el equipo de Lionel Scaloni enfrente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El capitán buscará conducir otra vez a la Albiceleste hacia las semifinales.
Cómo le fue a Messi en cuartos de final de los Mundiales
El 10 disputará este sábado su quinto partido de cuartos de final en una Copa del Mundo. Hasta el momento acumula dos clasificaciones y dos eliminaciones en esta instancia.
A los 39 años, el rosarino atraviesa un gran presente en la Copa del Mundo. Comparte el liderazgo de la tabla de goleadores con el francés Kylian Mbappé, con ocho tantos, y fue determinante en la agónica remontada ante Egipto con un gol y una asistencia.
Su quinto cruce de cuartos
El encuentro ante Suiza será la quinta vez que Messi dispute unos cuartos de final mundialistas. Hasta el momento registra un balance equilibrado, con dos clasificaciones y dos eliminaciones.
Su primera experiencia fue en Alemania 2006. Argentina igualó 1 a 1 con el seleccionado anfitrión y cayó por penales, aunque Messi no sumó minutos y permaneció en el banco durante todo el partido.
De las derrotas a las grandes clasificaciones
En Sudáfrica 2010, ya consolidado como figura mundial, Messi fue titular en la goleada 4 a 0 que Alemania le propinó al equipo dirigido por Diego Maradona.
La revancha llegó en Brasil 2014. Argentina venció 1 a 0 a Bélgica con un gol de Gonzalo Higuaín y volvió a disputar una semifinal mundialista después de 24 años.
El otro gran antecedente fue Qatar 2022, en la recordada "Batalla de Lusail". La Selección igualó 2 a 2 con Países Bajos y avanzó por penales tras una actuación sobresaliente de Emiliano Martínez.
Un partido inolvidable
Frente a los neerlandeses, Messi fue una de las figuras del encuentro. Asistió a Nahuel Molina en el primer gol y convirtió de penal el segundo tanto argentino.
Aquel partido también dejó imágenes que quedaron en la historia del Mundial, como el festejo del "Topo Gigio" dedicado a Louis van Gaal y el recordado cruce con Wout Weghorst tras la clasificación.
El historial de Messi en cuartos de final
Alemania 2006: Argentina 1 (2) - (4) 1 Alemania (no jugó).
Sudáfrica 2010: Argentina 0 - 4 Alemania.
Brasil 2014: Argentina 1 - 0 Bélgica.
Qatar 2022: Argentina 2 (4) - (3) 2 Países Bajos.