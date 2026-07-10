Los antecedentes

Quién es João Pinheiro, el árbitro de Argentina-Suiza que llega con una polémica reciente en la Champions

La FIFA designó al portugués João Pinheiro para dirigir el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El árbitro llega con experiencia en competiciones internacionales y tras haber protagonizado una de las actuaciones más debatidas de la última edición de la Champions League.