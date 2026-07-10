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Los antecedentes

Quién es João Pinheiro, el árbitro de Argentina-Suiza que llega con una polémica reciente en la Champions

La FIFA designó al portugués João Pinheiro para dirigir el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El árbitro llega con experiencia en competiciones internacionales y tras haber protagonizado una de las actuaciones más debatidas de la última edición de la Champions League.

João Pinheiro dirigirá a Argentina ante Suiza tras quedar en el centro de una polémica en EuropaJoão Pinheiro dirigirá a Argentina ante Suiza tras quedar en el centro de una polémica en Europa
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La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputará este sábado 11 de julio.

La designación despertó interés no solo por tratarse de uno de los partidos más importantes del certamen, sino también por algunos antecedentes recientes del árbitro europeo, especialmente una actuación en la Champions League que generó fuertes cuestionamientos.

Su tercer partido en el Mundial

Pinheiro afrontará su tercer encuentro en la actual Copa del Mundo y el primero en una instancia de cuartos de final, tanto en este torneo como en su trayectoria mundialista.

Durante la fase previa dirigió el triunfo de Suiza por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, por lo que volverá a encontrarse con el seleccionado europeo, y también estuvo al frente del cruce entre Canadá y Sudáfrica en la ronda de 16avos de final.

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El portugués integra desde hace varias temporadas el plantel de árbitros de la UEFA y acumula experiencia en competiciones internacionales de primer nivel.

La polémica que marcó su temporada

Más allá de su recorrido internacional, una de sus últimas actuaciones en Europa lo ubicó en el centro del debate.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 18, 2026 Bosnia and Herzegovina's Tarik Muharemovic is shown a red card by referee Joao Pinheiro after a foul on Switzerland's Breel Embolo REUTERS/Matthew ChildsJoão Pinheiro dirigirá a Argentina ante Suiza tras quedar en el centro de una polémica en Europa

Pinheiro dirigió la revancha de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, un encuentro en el que dos jugadas protagonizadas por Nuno Mendes y João Neves, ambas por presuntas manos dentro del área del conjunto francés, generaron una fuerte controversia.

El árbitro decidió no sancionar ninguna de las acciones y, tras el partido, distintos medios alemanes calificaron la actuación como un "escándalo arbitral", al considerar que ambas jugadas debieron ser revisadas con mayor profundidad.

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Si bien las decisiones continúan siendo motivo de debate y admiten diferentes interpretaciones reglamentarias, el desempeño de Pinheiro durante el Mundial 2026 no ha generado cuestionamientos de magnitud hasta el momento.

La terna arbitral para Argentina-Suiza

El portugués estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes, conformando una terna íntegramente portuguesa.

En tanto, el cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer, mientras que su compatriota Micheal Barwegen cumplirá funciones como árbitro asistente de reserva.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 18, 2026 Bosnia and Herzegovina's Amar Memic remonstrates with referee Joao Pinheiro after he commits a foul on Switzerland's Djibril Sow, resulting in a penalty REUTERS/Daniel ColeJoão Pinheiro dirigirá a Argentina ante Suiza tras quedar en el centro de una polémica en Europa

Con un lugar en las semifinales en juego, todas las miradas también estarán puestas sobre la actuación del equipo arbitral en uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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