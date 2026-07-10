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"Confiamos en nuestro potencial"

El DT de Bélgica elogió a España, aunque confía en dar la sorpresa en el Mundial

El entrenador de Bélgica, Rudi García, destacó la jerarquía de la selección española en la antesala del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, aunque aseguró que su equipo cuenta con argumentos para seguir avanzando en el torneo. Además, habló del significado especial que tiene para él enfrentar al país de sus antepasados.

Bélgica no se resigna: Rudi García elogió a España y apuesta a dar otro golpe en el MundialBélgica no se resigna: Rudi García elogió a España y apuesta a dar otro golpe en el Mundial
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Después de eliminar a Estados Unidos en los octavos de final, Bélgica afrontará este viernes uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026 cuando se mida con España por un lugar en las semifinales. En la previa del encuentro, el entrenador Rudi García reconoció la condición de favorita de la selección española, aunque se mostró confiado en las posibilidades de su equipo.

"Se trata de un partido de cuartos de final y ellos son los favoritos", afirmó el técnico durante la conferencia de prensa que compartió con el delantero Romelu Lukaku.

Sin embargo, dejó en claro que Bélgica no llega resignada al compromiso.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Belgium Training - Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse, Renton, Washington, U.S. - July 7, 2026 Belgium coach Rudi Garcia during training IMAGN IMAGES via Reuters/Steven BisigRudi García reconoció el favoritismo de España, pero avisó: "Confiamos en nuestro potencial"

"Muchos creen que nos van a eliminar, pero nosotros conocemos nuestro potencial y confiamos plenamente en nuestras armas", aseguró.

Elogios al juego de España

García destacó tanto el nivel individual como el funcionamiento colectivo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente. "Conocemos muy bien a sus futbolistas, uno por uno, pero además son una gran fuerza como equipo. España lleva entre 15 y 20 años manteniendo un plantel de enorme calidad", sostuvo.

El entrenador también remarcó una de las principales virtudes de su rival.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 Belgium coach Rudi Garcia reacts REUTERS/Lee SmithRudi García reconoció el favoritismo de España, pero avisó: "Confiamos en nuestro potencial"

"Son probablemente el mejor equipo en el manejo de la posesión del balón. No será sencillo enfrentarlos", reconoció.

Pese a ello, insistió en que Bélgica buscará imponer su propuesta para intentar dar una de las sorpresas de los cuartos de final. "Vamos a intentar hacer un gran partido. Tenemos recursos para competir y creemos en nuestras posibilidades", expresó.

Un partido con un significado especial

Más allá de la importancia deportiva del encuentro, el compromiso tendrá un componente emocional para Rudi García.

Aunque nació en Francia, el entrenador posee una fuerte ascendencia española. Tres de sus cuatro abuelos eran españoles y su padre, José García, también nació en España antes de emigrar junto a su familia a Francia como consecuencia de la Guerra Civil Española.

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José García fue futbolista y entrenador en el ámbito amateur, una influencia decisiva para el actual seleccionador belga.

"Sabía que iba a seguir los pasos de mi padre. Dejé de jugar muy joven y descubrí que entrenar era mi verdadera pasión", recordó García.

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Ahora, el destino lo pondrá frente al país de sus raíces en un partido que definirá cuál de las dos selecciones continuará en carrera por el título mundial.

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