"Confiamos en nuestro potencial"

El DT de Bélgica elogió a España, aunque confía en dar la sorpresa en el Mundial

El entrenador de Bélgica, Rudi García, destacó la jerarquía de la selección española en la antesala del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, aunque aseguró que su equipo cuenta con argumentos para seguir avanzando en el torneo. Además, habló del significado especial que tiene para él enfrentar al país de sus antepasados.