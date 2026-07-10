La selección de España buscará este viernes un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 cuando enfrente a Bélgica por los cuartos de final. En la previa del encuentro, el entrenador Luis de la Fuente brindó una conferencia de prensa en la que reconoció que su equipo llega como uno de los candidatos al título, aunque remarcó que esa condición no representa una ventaja dentro del campo de juego.
De la Fuente no esquivó la presión antes de enfrentar a Bélgica: "Somos favoritos"
En la antesala del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de España reconoció que su equipo llega con el cartel de candidato frente a Bélgica, aunque advirtió que esa condición no garantiza el resultado. Además, elogió el liderazgo de Lionel Scaloni y aseguró que la Roja solo tiene la mira puesta en el próximo compromiso.
"No tengo miedo ni complejos para admitir el favoritismo, pero en este tipo de partidos no existen favoritos. Que nos consideren candidatos no nos traslada presión", afirmó el seleccionador español, quien destacó el trabajo realizado por su plantel durante el torneo.
El técnico sostuvo que la confianza nace del recorrido del equipo y no de las especulaciones externas. "Ser favorito no te garantiza nada, pero sí pone en valor el trabajo que has realizado hasta llegar hasta aquí", señaló.
Confianza en sus arqueros
De la Fuente evitó confirmar la formación titular para enfrentar a Bélgica, aunque dedicó un tramo importante de la conferencia a destacar el nivel de los arqueros con los que cuenta España.
"Un gran equipo se construye desde un buen portero. Tener un arquero de jerarquía te da mucha tranquilidad", aseguró.
En ese sentido, elogió a Unai Simón, David Raya y Joan García, a quienes definió como "tres de los mejores porteros del mundo", y destacó que todos reúnen las características necesarias para adaptarse a la idea de juego de la selección española.
"Nuestro presente es Bélgica"
Consultado sobre un eventual cruce de semifinales y la clasificación de Francia, el entrenador dejó en claro que no piensa más allá del compromiso inmediato.
"Hay que ir partido a partido. Nuestro presente y nuestro futuro es Bélgica", sostuvo.
También confirmó que todos los futbolistas del plantel están en condiciones físicas de jugar y explicó que la decisión sobre quiénes serán titulares dependerá de las necesidades tácticas del encuentro.
"Tenemos muy buenos jugadores para responder a cualquier escenario que nos plantee Bélgica", afirmó.
Respecto al triunfo de Francia sobre Marruecos, reconoció que pudo observar el encuentro y consideró que el conjunto francés fue superior, aunque insistió en que el foco de España está exclusivamente en el partido de cuartos de final.
El elogio a Lionel Scaloni
Uno de los momentos destacados de la conferencia llegó cuando fue consultado por el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina.
De la Fuente aseguró que siente una profunda admiración por el entrenador campeón del mundo y destacó especialmente su capacidad para conducir un grupo. "Lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Hay que seleccionar jugadores que se adapten a una idea de juego, pero también personas que sumen al equipo", explicó.
Además, celebró el modelo de liderazgo que impulsa el técnico argentino.
"Me alegro por 'Lio'. Comparto sus planteamientos futbolísticos y personales. Lo admiro. Ese modelo de liderazgo, basado en el grupo, funciona", concluyó el entrenador español, que buscará este viernes mantener a España en carrera por el título mundial.