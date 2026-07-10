España va por las semifinales:

De la Fuente no esquivó la presión antes de enfrentar a Bélgica: "Somos favoritos"

En la antesala del duelo de cuartos de final del Mundial 2026, el entrenador de España reconoció que su equipo llega con el cartel de candidato frente a Bélgica, aunque advirtió que esa condición no garantiza el resultado. Además, elogió el liderazgo de Lionel Scaloni y aseguró que la Roja solo tiene la mira puesta en el próximo compromiso.