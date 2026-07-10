#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Francia va por otra final

Deschamps, tras eliminar a Marruecos: "Llegar a tres semifinales seguidas no es algo natural"

El entrenador francés celebró la victoria por 2-0 sobre Marruecos, que depositó a su selección en las semifinales del Mundial 2026. Además de valorar el histórico rendimiento de su equipo, explicó el penal fallado y la salida anticipada de Kylian Mbappé, y aseguró que Francia llegó a la instancia que se había propuesto desde el inicio del torneo.

Didier Deschamps celebró otra semifinal mundialista: "Estamos donde queríamos estar"Didier Deschamps celebró otra semifinal mundialista: "Estamos donde queríamos estar"
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Francia volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del fútbol mundial. Con el triunfo por 2-0 frente a Marruecos en Boston, el conjunto dirigido por Didier Deschamps se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y alcanzó por tercera edición consecutiva esa instancia, un logro que el entrenador valoró como fruto del trabajo y la jerarquía de su plantel.

"Son tres semifinales consecutivas. Puede parecer algo lógico o natural, pero hay que conseguirlo", afirmó Deschamps al término del encuentro.

El entrenador destacó el nivel de sus futbolistas como una de las claves del presente francés.

Mirá tambiénDe la Fuente no esquivó la presión antes de enfrentar a Bélgica: "Somos favoritos"

"Evidentemente tengo jugadores extraordinarios; de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", sostuvo.

El análisis del partido y el penal fallado por Mbappé

Aunque el resultado reflejó una victoria clara, Deschamps reconoció que el desarrollo del partido pudo haber sido diferente.

"Fue un encuentro complicado porque, con el penal fallado y las ocasiones que no convertimos, el partido podría haberse puesto cuesta arriba", analizó.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France coach Didier Deschamps before the match REUTERS/Paul ChildsDidier Deschamps celebró otra semifinal mundialista: "Estamos donde queríamos estar"

El técnico también respaldó a Kylian Mbappé, quien desperdició un penal durante el encuentro.

"Nunca duda cuando tiene que patear. Creo que terminó condicionado por las idas y vueltas del árbitro con la decisión", explicó.

Según Deschamps, la prolongada revisión arbitral pudo haber afectado la concentración del delantero francés. "Le dije al cuarto árbitro que esperaran el tiempo necesario para confirmar la decisión, en lugar de estar cambiando constantemente", comentó.

Las lesiones y el próximo desafío

El seleccionador francés también explicó las sustituciones de dos jugadores importantes durante el partido.

En el caso de Mbappé, reveló que el delantero sintió una molestia en uno de sus tobillos, motivo por el cual decidió preservarlo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Didier Deschamps arrives to the stadium before the match REUTERS/Mike SegarDidier Deschamps celebró otra semifinal mundialista: "Estamos donde queríamos estar"

Respecto a Manu Koné, indicó que el mediocampista sufrió un golpe en la rodilla y además presentaba algunos calambres.

Francia ya piensa en las semifinales

Con la clasificación asegurada, Francia espera ahora al ganador del cruce entre España y Bélgica, que definirá a su rival en las semifinales del próximo martes en Dallas.

Deschamps recordó que el objetivo del equipo siempre fue llegar a las instancias decisivas del torneo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe with coach Didier Deschamps after he is substituted off REUTERS/Mike SegarDidier Deschamps celebró otra semifinal mundialista: "Estamos donde queríamos estar"

"Para eso estamos aquí. Los jugadores tienen la obligación de darlo todo. A veces las cosas salen bien y otras no, pero siempre intentamos llegar lo más alto posible", afirmó.

Finalmente, el entrenador, que dejará el cargo al finalizar el Mundial, celebró el presente de su equipo y ya puso el foco en la recuperación de sus dirigidos.

Mirá tambiénEl DT de Bélgica elogió a España, aunque confía en dar la sorpresa en el Mundial

"Es estupendo. Estamos donde queríamos estar. Ahora toca descansar, recuperarnos bien y esperar para conocer a nuestro próximo rival", concluyó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Francia
Estados Unidos
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro