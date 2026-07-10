Francia va por otra final

Deschamps, tras eliminar a Marruecos: "Llegar a tres semifinales seguidas no es algo natural"

El entrenador francés celebró la victoria por 2-0 sobre Marruecos, que depositó a su selección en las semifinales del Mundial 2026. Además de valorar el histórico rendimiento de su equipo, explicó el penal fallado y la salida anticipada de Kylian Mbappé, y aseguró que Francia llegó a la instancia que se había propuesto desde el inicio del torneo.