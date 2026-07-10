Francia volvió a demostrar por qué es una de las grandes potencias del fútbol mundial. Con el triunfo por 2-0 frente a Marruecos en Boston, el conjunto dirigido por Didier Deschamps se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y alcanzó por tercera edición consecutiva esa instancia, un logro que el entrenador valoró como fruto del trabajo y la jerarquía de su plantel.
Deschamps, tras eliminar a Marruecos: "Llegar a tres semifinales seguidas no es algo natural"
El entrenador francés celebró la victoria por 2-0 sobre Marruecos, que depositó a su selección en las semifinales del Mundial 2026. Además de valorar el histórico rendimiento de su equipo, explicó el penal fallado y la salida anticipada de Kylian Mbappé, y aseguró que Francia llegó a la instancia que se había propuesto desde el inicio del torneo.
"Son tres semifinales consecutivas. Puede parecer algo lógico o natural, pero hay que conseguirlo", afirmó Deschamps al término del encuentro.
El entrenador destacó el nivel de sus futbolistas como una de las claves del presente francés.
"Evidentemente tengo jugadores extraordinarios; de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", sostuvo.
El análisis del partido y el penal fallado por Mbappé
Aunque el resultado reflejó una victoria clara, Deschamps reconoció que el desarrollo del partido pudo haber sido diferente.
"Fue un encuentro complicado porque, con el penal fallado y las ocasiones que no convertimos, el partido podría haberse puesto cuesta arriba", analizó.
El técnico también respaldó a Kylian Mbappé, quien desperdició un penal durante el encuentro.
"Nunca duda cuando tiene que patear. Creo que terminó condicionado por las idas y vueltas del árbitro con la decisión", explicó.
Según Deschamps, la prolongada revisión arbitral pudo haber afectado la concentración del delantero francés. "Le dije al cuarto árbitro que esperaran el tiempo necesario para confirmar la decisión, en lugar de estar cambiando constantemente", comentó.
Las lesiones y el próximo desafío
El seleccionador francés también explicó las sustituciones de dos jugadores importantes durante el partido.
En el caso de Mbappé, reveló que el delantero sintió una molestia en uno de sus tobillos, motivo por el cual decidió preservarlo.
Respecto a Manu Koné, indicó que el mediocampista sufrió un golpe en la rodilla y además presentaba algunos calambres.
Francia ya piensa en las semifinales
Con la clasificación asegurada, Francia espera ahora al ganador del cruce entre España y Bélgica, que definirá a su rival en las semifinales del próximo martes en Dallas.
Deschamps recordó que el objetivo del equipo siempre fue llegar a las instancias decisivas del torneo.
"Para eso estamos aquí. Los jugadores tienen la obligación de darlo todo. A veces las cosas salen bien y otras no, pero siempre intentamos llegar lo más alto posible", afirmó.
Finalmente, el entrenador, que dejará el cargo al finalizar el Mundial, celebró el presente de su equipo y ya puso el foco en la recuperación de sus dirigidos.
"Es estupendo. Estamos donde queríamos estar. Ahora toca descansar, recuperarnos bien y esperar para conocer a nuestro próximo rival", concluyó.