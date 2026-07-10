Volvemos a Kansas con toda la ilusión

El Litoral deja Atlanta, no sin antes visitar a uno de los padres de la humanidad

Martin Luther King tuvo un sueño que ayudó a cambiar el mundo y su final, asesinado cuatro años después de haber recibido el Premio Nobel, lo convirtió en una leyenda. Nació en Atlanta, donde la selección argentina jugó uno de los partidos que será difícil de olvidar.