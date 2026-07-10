Quique Ariotti y César Abba, en Atlanta

La selección, la “película de terror”, Colón y una sentencia: “Así, creo que no ascendemos”

El ex presidente sabalero y el amigo empresario santafesino, charlaron con El Litoral en Atlanta. El partido con Egipto fue uno de los temas, pero Colón ocupó el centro de la conversación. Fueron críticos con el equipo y con el técnico. Y algún que otro “palito”, también.