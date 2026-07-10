No es la primera vez que viven un Mundial, se conocen hace tiempo y los une algo muy caro a sus sentimientos: el amor por Colón. Quique Ariotti ocupó la presidencia del club durante el mandato de Marcelo Ferraro y fue el dirigente que, a través de un fino trabajo de “ingeniería”, compró y vendió casi al mismo tiempo a Alan Ruiz en el 2016. César Abba es un empresario que se dedica a la comercialización de productos agro-ganaderos. Los dos santafesinos, hijos incluidos, armaron el viaje para arrancar con la selección en la fase final y vieron un partido para el infarto como fue el que se jugó en esta Atlanta que ya va despidiendo la furia argentina y ojalá que sea por poquitos días, pues el miércoles se jugará acá una de las semifinales. Y ojalá que sea con Argentina como protagonista, aunque para ello, primero, hay que superar el escollo de Suiza en Kansas City.
La selección, la “película de terror”, Colón y una sentencia: “Así, creo que no ascendemos”
El ex presidente sabalero y el amigo empresario santafesino, charlaron con El Litoral en Atlanta. El partido con Egipto fue uno de los temas, pero Colón ocupó el centro de la conversación. Fueron críticos con el equipo y con el técnico. Y algún que otro “palito”, también.
-¿Sufrieron mucho el partido con Egipto?
(Abba) -¡Con el 2 a 0 ya estábamos viendo cómo nos volvíamos a la Argentina! Fue un partido para pasar de la tristeza al llanto de alegría. Fue parecido a lo de Francia en la final de Qatar, pero con la diferencia de que a ese partido lo íbamos ganando, pero ahora no… Parecía imposible que lo diéramos vuelta.
(Ariotti) –Al partido no lo jugamos mal, creamos diez situaciones de gol, pero mi hijo me dijo lo contrario. Es fútbol y es opinable. Y creo que con Cabo Verde también creamos muchas situaciones y no merecimos ir al suplementario. Es un equipo muy ofensivo el de Argentina y lo bueno de los egipcios fue que no demoraron, no hicieron tiempo. Y eso tiene que ver con las nuevas reglas, que me gustan mucho. El partido pareció guionado para una película de terror con final feliz.
-¿Les gusta el equipo?, ¿les genera dudas?
(Abba) –A mí me genera dudas… No lo veo lo sólido que veía al de Qatar y creo que falta que aparezcan algunos chicos nuevos que lo refresquen al equipo.
(Ariotti) –Con Di María teníamos un desequilibrio que hoy no tenemos. Nicolás González no es un buen reemplazo, le falta ser más “bicho”. Creo que a Messi lo está afectando el problema del padre, igualmente estamos viendo un Lionel en un gran nivel… Es un loco hermoso, pero a veces se desenchufa un poco del partido. Y lo entiendo.
-¿Cómo están viendo el Mundial, la organización y el clima futbolero en un país al que el fútbol le cuesta entrar?
(Abba) –En Qatar, los europeos boicotearon el Mundial y en este se nota que no. Respecto de las entradas, es una barbaridad que haya que pagar 2.000 dólares por una entrada, porque mucha gente viaja en familia. Los estadios son impresionantes… En general, me está gustando.
(Ariotti) –La organización es excelente y me está gustando el fútbol que estamos viendo. Nosotros hicimos bien en no venir en la primera fase porque el espacio entre partido y partido era muy grande, cada seis días. En cambio, ahora es cada cuatro… Y pienso que se podría haber aprovechado que la gente estaba en Miami y tenía que venir a Atlanta, en poner más vuelos y que sean más baratos. Pero ellos tienen una lógica y les cuesta cambiar. Es cierto que el valor de las entradas es grande, máxime en un partido de Argentina donde siempre la demanda de entradas superará a la oferta. Y la gente está dispuesta a pagar cualquier cosa porque este espectáculo es único y se juega cada cuatro años.
-¿Cómo están viendo este proceso de Colón?
(Abba) –Colón es sentimiento y sufrimiento. No entiendo por qué se perdieron puntos ante equipos de menor nivel, porque un equipo que aspira a salir campeón no puede perder esos partidos. Depende mucho de Lago y a Bonansea le cuesta demasiado. Ojalá se destape después del gol del otro día. Tengo dudas.
(Ariotti) –Yo soy escéptico y pienso que este equipo, así, no puede ascender. El otro día fue un milagro que ganara en el sur, porque de visitante no viene bien. No sé si el problema es el plantel, el técnico o las dos cosas. No veo un equipo compacto, agresivo y confiable. No es la imagen de equipo ganador.
-¿Y en lo institucional, Quique?
-Entiendo que hay algunos desencuentros que no le hacen bien a Colón ni a Alonso, por más que los deje pasar por alto, pero lo afecta. Hay una persona que cree que siempre tiene razón y que hay que hacer lo que él dice; es su ADN. Y no es bueno para el club. No sé si las incorporaciones que trajo es lo que la gente quería. No lo veo bien posicionado al equipo, pero esto es fútbol y todo puede cambiar. Llevado al fútbol, es como que vamos perdiendo 2 a 0 y nos queda un tiempo para revertir la campaña.
-¿Qué sensación te dejó el gobierno de Godano?
(Ariotti) -Mirá, el Bicho es un tipo excelente… Yo tenía una relación muy cercana con José Luis Martín, que es veterinario como yo. La gestión fue mala, agarró un club descendido, tuvo que armar un equipo nuevo haciendo malabares y arrancó mejor que este equipo. El equipo de Delfino jugaba bien, cosa que no pasa con este equipo de Medrán, que no está a la altura, para mí, de lo que el equipo necesita. Muchos cuestionaron después la decisión de esa comisión directiva de echar a Delfino, pero en el momento nadie dijo nada, había perdido contra el último y el equipo se había caído. Acá, Medrán también perdió contra el último y no tomaron la misma decisión. El fútbol da lugar a las equivocaciones, pero tenés que acertar más de lo que te equivocás. Godano le erró con los refuerzos que trajo en ese primer torneo con Delfino y lo terminó pagando caro. Yo pienso que se debía tomar una decisión con Medrán, pasó el tren y cada vez se hará más difícil, con el tiempo, encontrar un técnico adecuado.