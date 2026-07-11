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Cuartos de final

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 11 de julio

Con España y Francia ya en semifinales, el Mundial 2026 continúa con Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra. Enterate de los horarios y canales de transmisión.

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La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 11 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final. Tras la clasificación de Francia y la victoria de España sobre Bélgica por 2-1, quedarán definidos los cuatro semifinalistas del torneo.

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La jornada definirá a los rivales de Francia y España, que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del Mundial. El seleccionado español se medirá con Francia en una de las semifinales, programada para el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, Estados Unidos.

Cronograma

  • 18.00: Noruega vs. Inglaterra
  • 22.00: Argentina vs. Suiza
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Cuántos partidos quedan

Con los encuentros de este sábado finalizarán los cuartos de final de la Copa del Mundo. Luego restarán las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, por lo que quedarán cuatro encuentros para conocer al nuevo campeón.

Hasta el momento ya se disputaron 100 de los 104 partidos previstos en el certamen. Francia y España son los primeros semifinalistas, mientras que Argentina, Suiza, Noruega e Inglaterra buscarán completar el cuadro de los cuatro mejores.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"MetLife Stadium, renombrado New York New Jersey Stadium. Crédito: REUTERS/Mike Segar

La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.

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