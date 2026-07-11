La Copa del Mundo 2026 continuará este sábado 11 de julio con una jornada de alto voltaje, en la que se disputarán los dos últimos partidos de los cuartos de final. Tras la clasificación de Francia y la victoria de España sobre Bélgica por 2-1, quedarán definidos los cuatro semifinalistas del torneo.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este sábado 11 de julio
Con España y Francia ya en semifinales, el Mundial 2026 continúa con Argentina-Suiza y Noruega-Inglaterra. Enterate de los horarios y canales de transmisión.
La jornada definirá a los rivales de Francia y España, que ya aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del Mundial. El seleccionado español se medirá con Francia en una de las semifinales, programada para el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, Estados Unidos.
Cronograma
- 18.00: Noruega vs. Inglaterra
- 22.00: Argentina vs. Suiza
Cuántos partidos quedan
Con los encuentros de este sábado finalizarán los cuartos de final de la Copa del Mundo. Luego restarán las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, por lo que quedarán cuatro encuentros para conocer al nuevo campeón.
Hasta el momento ya se disputaron 100 de los 104 partidos previstos en el certamen. Francia y España son los primeros semifinalistas, mientras que Argentina, Suiza, Noruega e Inglaterra buscarán completar el cuadro de los cuatro mejores.
La final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo por el tercer puesto será el 18 de julio en Miami.