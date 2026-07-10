Inglaterra recibió una preocupación de último momento en la previa del duelo frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su presencia en el partido de este sábado quedó en duda.
Inglaterra espera por Declan Rice: un virus pone en duda su presencia ante Noruega
El mediocampista fue aislado de la concentración por un virus estomacal y es duda para los cuartos de final del Mundial 2026. El cuerpo técnico también sigue de cerca la situación del resto del plantel.
La medida fue adoptada de manera preventiva para evitar posibles contagios dentro del plantel inglés, que buscará un lugar en las semifinales del certamen.
La situación de Rice
Según informó el diario británico Daily Mail, Rice ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y la zona lumbar. A ese panorama se sumó el cuadro viral, que obligó al cuerpo técnico a separarlo del resto de sus compañeros.
Por el momento, Inglaterra no confirmó si el volante podrá estar disponible para enfrentar a Noruega. Su evolución en las próximas horas será determinante para definir si integra la convocatoria.
Una baja que preocupa
Rice fue una pieza importante del seleccionado inglés durante el Mundial. Disputó cuatro de los cinco partidos del equipo y aportó una asistencia en la victoria frente a Croacia durante la fase de grupos.
Su única ausencia como titular se produjo en el cierre de la primera fase ante Panamá, cuando el cuerpo técnico decidió preservar a varios habituales titulares.
Henderson ya está descartado
La posible baja de Rice se sumaría a la ausencia confirmada de Jordan Henderson. El experimentado mediocampista sufrió la fractura de una muñeca durante los festejos posteriores al triunfo sobre México en los octavos de final y debió ser intervenido quirúrgicamente.
Con ese panorama, el entrenador inglés podría verse obligado a modificar el mediocampo para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.
Lo que viene para Inglaterra
El encuentro entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Miami Stadium y definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.
El ganador podría cruzarse con la Selección argentina en semifinales si el equipo de Lionel Scaloni logra superar a Suiza. En la otra parte del cuadro, Francia ya espera rival, mientras que España y Bélgica definirán el último lugar entre los cuatro mejores.