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Inglaterra espera por Declan Rice: un virus pone en duda su presencia ante Noruega

El mediocampista fue aislado de la concentración por un virus estomacal y es duda para los cuartos de final del Mundial 2026. El cuerpo técnico también sigue de cerca la situación del resto del plantel.

Declan Rice fue aislado por un virus estomacal y es duda para los cuartos de final. Foto: ReutersDeclan Rice fue aislado por un virus estomacal y es duda para los cuartos de final. Foto: Reuters
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Inglaterra recibió una preocupación de último momento en la previa del duelo frente a Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. El mediocampista Declan Rice fue aislado de la concentración por un virus estomacal y su presencia en el partido de este sábado quedó en duda.

La medida fue adoptada de manera preventiva para evitar posibles contagios dentro del plantel inglés, que buscará un lugar en las semifinales del certamen.

La situación de Rice

Según informó el diario británico Daily Mail, Rice ya arrastraba molestias físicas en los isquiotibiales y la zona lumbar. A ese panorama se sumó el cuadro viral, que obligó al cuerpo técnico a separarlo del resto de sus compañeros.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Declan Rice reacts after Referee Alireza Faghani awards a penalty to Mexico after a VAR review REUTERS/Eloisa SanchezInglaterra podría afrontar el duelo ante Noruega sin dos de sus mediocampistas habituales. Foto: Reuters

Por el momento, Inglaterra no confirmó si el volante podrá estar disponible para enfrentar a Noruega. Su evolución en las próximas horas será determinante para definir si integra la convocatoria.

Una baja que preocupa

Rice fue una pieza importante del seleccionado inglés durante el Mundial. Disputó cuatro de los cinco partidos del equipo y aportó una asistencia en la victoria frente a Croacia durante la fase de grupos.

Su única ausencia como titular se produjo en el cierre de la primera fase ante Panamá, cuando el cuerpo técnico decidió preservar a varios habituales titulares.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham celebrates scoring their second goal with Declan Rice REUTERS/Eloisa SanchezEl ganador del cruce podría enfrentarse con Argentina en una eventual semifinal. Foto: Reuters

Henderson ya está descartado

La posible baja de Rice se sumaría a la ausencia confirmada de Jordan Henderson. El experimentado mediocampista sufrió la fractura de una muñeca durante los festejos posteriores al triunfo sobre México en los octavos de final y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Con ese panorama, el entrenador inglés podría verse obligado a modificar el mediocampo para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.

Lo que viene para Inglaterra

El encuentro entre Inglaterra y Noruega se disputará este sábado desde las 18 (hora argentina) en el Miami Stadium y definirá uno de los semifinalistas del Mundial 2026.

El ganador podría cruzarse con la Selección argentina en semifinales si el equipo de Lionel Scaloni logra superar a Suiza. En la otra parte del cuadro, Francia ya espera rival, mientras que España y Bélgica definirán el último lugar entre los cuatro mejores.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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