Mundial 2026

Haaland criticó al árbitro argentino Facundo Tello por el penal de Francia

El delantero noruego explotó en sus redes sociales por los cinco minutos de demora que se tomaron el juez y el VAR antes de la ejecución de Kylian Mbappé frente a Marruecos. "Es demasiado tiempo", sentenció la estrella europea.