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Haaland criticó al árbitro argentino Facundo Tello por el penal de Francia

El delantero noruego explotó en sus redes sociales por los cinco minutos de demora que se tomaron el juez y el VAR antes de la ejecución de Kylian Mbappé frente a Marruecos. "Es demasiado tiempo", sentenció la estrella europea.

Haaland criticó al árbitro argentino Facundo Tello por el penal de Francia. Foto: Reuters.Haaland criticó al árbitro argentino Facundo Tello por el penal de Francia. Foto: Reuters.
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Erling Haaland criticó la demora que hubo antes del penal que Kylian Mbappé falló en el triunfo de Francia ante Marruecos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El delantero noruego siguió el partido por televisión desde la concentración de su seleccionado y apuntó contra el extenso tiempo de revisión previo a la ejecución, en una jugada que tuvo como árbitro principal al argentino Facundo Tello.

“Tener que esperar 5 minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”, escribió Haaland en su cuenta de Snapchat, en referencia al lapso que pasó entre la infracción sobre Mbappé y el remate que terminó atajando Yassine Bounou.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates after the match as Norway qualify for the quarter finals of the World Cup REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAYEl delantero noruego explotó en sus redes sociales por los cinco minutos de demora. Foto: Reuters.

El papel del árbitro Facundo Tello

La jugada fue una de las decisiones más importantes del partido para Tello, quien sancionó penal para el equipo dirigido por Didier Deschamps.

Sin embargo, la demora no tuvo como principal responsable al árbitro de campo, sino al VAR, comandado por Hernán Mastrángelo, que se tomó varios minutos para revisar la secuencia completa.

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Primero se analizó una posible falta sobre Achraf Hakimi en el inicio de la acción y luego se revisó si la caída de Mbappé dentro del área podía haber sido simulación.

Finalmente, la decisión de Tello fue ratificada y Francia contó con la chance de ampliar la ventaja, aunque Mbappé no pudo convertir por la gran respuesta de Bono.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - France v Morocco - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - July 9, 2026 France's Kylian Mbappe has his penalty saved by Morocco's Yassine Bounou REUTERS/Paul Childs TPX IMAGES OF THE DAYMbappé no pudo convertir por la gran respuesta de Bono. Foto: Reuters.

Balance del arbitraje argentino

Más allá de esa situación puntual, el árbitro argentino tuvo un buen desempeño general y logró sacar adelante un partido complejo, aunque la demora del VAR abrió espacio para críticas externas como la de Haaland.

Francia terminó imponiéndose ante Marruecos y avanzó a las semifinales del Mundial, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica.

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