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España venció a Bélgica y se metió en las semifinales del Mundial 2026

Fue por 2 a 1 con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Charles de Ketelaere había empatado.

El festejo de Mikel Merino tras el gol agónico. REUTERS/Kai PfaffenbachEl festejo de Mikel Merino tras el gol agónico. REUTERS/Kai Pfaffenbach
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La selección de fútbol de España venció a su par de Bélgica en los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y se metió en semifinales.

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Fue por 2 a 1 con goles de Fabián Ruiz a los 30 minutos y Mikel Merino a los 88. Charles de Ketelaere había empatado a los 41.

El duelo se disputó este viernes desde las 16, hora argentina, en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con arbitraje del inglés Michael Oliver.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Yeremy Pino, Alex Baena and teammates applaud their fans after the match as Spain qualify for the semi finals of the World Cup REUTERS/Daniel ColeLos festejos de España por la clasificación. REUTERS/Daniel Cole

Con este resultado, ya se definió la primera de las semifinales de la Copa del Mundo. Los españoles se cruzarán con Francia, quien eliminó este jueves a Marruecos por 2 a 0 con goles Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Cuándo se juega la semifinal

Francia y España jugarán la primera de las semifinales el 14 de julio en Dallas, Estados Unidos a las 16, hora argentina.

Cómo sigue la llave

Del otro lado aún restan jugar los otros dos partidos de cuartos de final para conocer los dos clasificados a semis y luego el finalista.

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Habrá jornada de doble partido este sábado 11 de julio con la Selección Argentina de fútbol como protagonista.

A las 18, hora argentina, Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami con transmisión de Paramount+ y DSports.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Norway Training - Inter Miami CF Stadium, Fort Lauderdale, Florida, U.S. - July 9, 2026 Norway's Erling Haaland with teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Sam NavarroNoruega se prepara para un duelo clave en su historia. Reuters/Sam Navarro

El cierre de la instancia tendrá a Argentina cruzándose con Suiza desde las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City con transmisión de TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

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