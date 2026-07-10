La selección de fútbol de España venció a su par de Bélgica en los cuartos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 y se metió en semifinales.
España venció a Bélgica y se metió en las semifinales del Mundial 2026
Fue por 2 a 1 con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Charles de Ketelaere había empatado.
Fue por 2 a 1 con goles de Fabián Ruiz a los 30 minutos y Mikel Merino a los 88. Charles de Ketelaere había empatado a los 41.
El duelo se disputó este viernes desde las 16, hora argentina, en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con arbitraje del inglés Michael Oliver.
Con este resultado, ya se definió la primera de las semifinales de la Copa del Mundo. Los españoles se cruzarán con Francia, quien eliminó este jueves a Marruecos por 2 a 0 con goles Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.
Cuándo se juega la semifinal
Francia y España jugarán la primera de las semifinales el 14 de julio en Dallas, Estados Unidos a las 16, hora argentina.
Cómo sigue la llave
Del otro lado aún restan jugar los otros dos partidos de cuartos de final para conocer los dos clasificados a semis y luego el finalista.
Habrá jornada de doble partido este sábado 11 de julio con la Selección Argentina de fútbol como protagonista.
A las 18, hora argentina, Noruega e Inglaterra se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami con transmisión de Paramount+ y DSports.
El cierre de la instancia tendrá a Argentina cruzándose con Suiza desde las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City con transmisión de TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.