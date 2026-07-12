Sin sufrimiento, no vale la pena

Argentina no fue un “relojito” suizo, pero siempre hay algo que la despierta

La selección no jugó bien, por momentos fue superada futbolísticamente, lo iba ganando de arranque con un cabezazo de MacAllister y parecía que se iba a vivir un partido más relajado. Todo lo contrario. Tuvo la fortuna que, en el peor momento, el rival se quedó con uno menos. Y aparecieron los dos “9” para ganarlo. En semi, el miércoles, un “clásico” ante Inglaterra en Atlanta.