Cuartos de final

Entretiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1 a 1 en MIami

Noruega se puso en ventaja a través de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo, pero Inglaterra lo empató por medio de Jude Bellingham a los 45 minutos. El ganador enfrentará en semifinales del Mundial 2026 al vencedor de Argentina y Suiza.