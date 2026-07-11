#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Cuartos de final

Entretiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1 a 1 en MIami

Noruega se puso en ventaja a través de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo, pero Inglaterra lo empató por medio de Jude Bellingham a los 45 minutos. El ganador enfrentará en semifinales del Mundial 2026 al vencedor de Argentina y Suiza.

El gol de Bellingham para el empate de Inglaterra REUTERS/Marco BelloEl gol de Bellingham para el empate de Inglaterra REUTERS/Marco Bello
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Formación confirmada de Inglaterra para enfrentar a Noruega

Los titulares de Inglaterra ya fueron confirmados por el entrenador Thomas Tuchel para enfrentar a Noruega. El partido se juega desde las 18, hora de Argentina

Titulares:

1 Jordan Pickford

2 Ezri Konsa

5 John Stones

6 Marc Guéhi

3 Nico O´Reilly

8 Elliot Anderson

4 Declan Rice

20 Noni Madueke

10 Jude Bellingham

18 Anthony Gordon

9 Harry Kane

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 Norway's Julian Ryerson in action with England's Anthony Gordon REUTERS/Dylan MartinezInglaterra y Noruega frente a frente REUTERS/Dylan Martinez

Suplentes:

13 Dean Henderson

23 James Trafford

12 Trevoh Chalobah

15 Dan Burn

24 Reece James

25 Djed Spence

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins

21 Eberechi Eze

22 Ivan Toney

DT: Thomas Tuchel

11 de julio 2026, 18:02hs

Formación confirmada de Noruega para enfrentar a Inglaterra

Los titulares de Noruega ya fueron confirmados por el entrenador Stale Solbakken para enfrentar a Inglaterra.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 11, 2026 Norway's Erling Haaland in action IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray SeebeckHaaland, figura de Noruega Reuters/Nathan Ray Seebeck

Titulares:

1 Orjan Nyland

26 Julian Ryerson

3 Kristoffer Ajer

17 Torbjørn Heggem

5 David Wolfe

10 Martin Odegaard

8 Sander Berge

6 Patrick Berg

7 Alexander Sorloth

9 Erling Haaland

21 Andreas Schjelderup

Suplentes:

12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

4 Leo Östigard

15 Fredrik Bjorkan

16 Marcus Pedersen

24 Sondre Langas

25 Henrik Falchener

2 Morten Thorsby

14 Fredrik Aursnes

18 Kristian Thorstvedt

19 Thelo Aasgaard

20 Antonio Nusa

22 Oscar Bobb

23 Jens Hauge

11 Jörgen Larsen

DT: Stale Solbakken

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Reino Unido
Última Noticia
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro