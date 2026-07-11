Entretiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1 a 1 en MIami
Noruega se puso en ventaja a través de Andreas Schjelderup a los 36 del primer tiempo, pero Inglaterra lo empató por medio de Jude Bellingham a los 45 minutos. El ganador enfrentará en semifinales del Mundial 2026 al vencedor de Argentina y Suiza.
Los titulares de Inglaterra ya fueron confirmados por el entrenador Thomas Tuchel para enfrentar a Noruega. El partido se juega desde las 18, hora de Argentina
Titulares:
1 Jordan Pickford
2 Ezri Konsa
5 John Stones
6 Marc Guéhi
3 Nico O´Reilly
8 Elliot Anderson
4 Declan Rice
20 Noni Madueke
10 Jude Bellingham
18 Anthony Gordon
9 Harry Kane
Suplentes:
13 Dean Henderson
23 James Trafford
12 Trevoh Chalobah
15 Dan Burn
24 Reece James
25 Djed Spence
14 Jordan Henderson
16 Kobbie Mainoo
17 Morgan Rogers
7 Bukayo Saka
11 Marcus Rashford
19 Ollie Watkins
21 Eberechi Eze
22 Ivan Toney
DT: Thomas Tuchel
11 de julio 2026, 18:02hs
Formación confirmada de Noruega para enfrentar a Inglaterra
Los titulares de Noruega ya fueron confirmados por el entrenador Stale Solbakken para enfrentar a Inglaterra.
Titulares:
1 Orjan Nyland
26 Julian Ryerson
3 Kristoffer Ajer
17 Torbjørn Heggem
5 David Wolfe
10 Martin Odegaard
8 Sander Berge
6 Patrick Berg
7 Alexander Sorloth
9 Erling Haaland
21 Andreas Schjelderup
Suplentes:
12 Sander Tangvik
13 Egil Selvik
4 Leo Östigard
15 Fredrik Bjorkan
16 Marcus Pedersen
24 Sondre Langas
25 Henrik Falchener
2 Morten Thorsby
14 Fredrik Aursnes
18 Kristian Thorstvedt
19 Thelo Aasgaard
20 Antonio Nusa
22 Oscar Bobb
23 Jens Hauge
11 Jörgen Larsen
DT: Stale Solbakken