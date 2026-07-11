A las 22, una cita de 47 millones

La selección les armó el programa del sábado a todos los argentinos

En esta Kansas misteriosa y con una rica historia musical, Argentina vuelve a un lugar que le cae bien para intentar meterse entre los cuatro mejores. Con alguna duda y un equipo “parecido” al de Egipto, enfrenta a Suiza en cuartos.