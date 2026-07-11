Declaraciones del capitán de Suiza

Xhaka, rendido ante Messi antes del cruce con Argentina: "No hay palabras para describirlo"

En la antesala del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Granit Xhaka expresó toda su admiración por Lionel Messi. El mediocampista helvético aseguró que el capitán argentino es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y calificó como un privilegio la posibilidad de compartir el campo de juego con él.